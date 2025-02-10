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Editor
 | Mutluhan Yildiz

Melike Şahin'i kıskandığı iddia edilen Hadise'den açıklama geldi!

O Ses Türkiye 2025’in yeni sezonu izleyicilerle buluştu. Yarışmanın bu sezonki jüri kadrosunda yer alan Melike Şahin, performanslarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Öte yandan, Hadise'nin ünlü şarkıcıyı kıskandığına dair iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Konu hakkında programdan görüntü paylaşılırken Hadise'den imalı bir paylaşım geldi.

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Melike Şahin'i kıskandığı iddia edilen Hadise'den açıklama geldi!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 21:22
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 21:24

Uzun bir aradan sonra izleyicilerle buluşan O Ses Türkiye, yeni sezonuyla ekranlara döndü. Bu yıl jüri koltuğunda Hadise, Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve ilk kez jüri üyesi olarak programa katılan Melike Şahin yer aldı.

'HADİSE, MELİKE ŞAHİN'İ KISKANDI' İDDİASI...

Yarışmada jüri koltuğunda oturan Melike Şahin, programın açılış bölümünde sahneye çıkarak kendisine ait bir şarkıyı seslendirdi. Seyircilerden yoğun alkış alan performansın ardından, Hadise’nin “Yok canım” dediği anlar ekrana yansıdı. Bu görüntü sosyal medyada çeşitli yorumlara neden olurken, bazı kullanıcılar Hadise'nin kıskançlık gösterdiğini öne sürdü.

HADİSE'DEN KISAKANÇIK İDDİALARINA CEVAP!

Ortaya çıkan iddiaların ardından Hadise, resmi sosyal medya hesabından Melike Şahin ile birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaşarak "O sırada biz" notunu düştü.

Şarkıcının son paylaşımı, çıkan söylentilere cevap olarak değerlendirildi.

 

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