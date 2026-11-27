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İstanbul
‘Tutuşmuş Beraber’, ‘Nasır’ gibi şarkılarla son dönemin en sevilen seslerinden Melike Şahin, aynı adı ve soyadını taşıyan bir müzik öğretmeniyle yaşadığı hukuk mücadelesiyle gündemde yer aldı. İsim benzerliği krizi mahkemeye taşınmıştı. Melike Şahin’in marka davasında karar çıktı, mahkeme iki taraf için kritik bir karar verdi.
Son dönemin sevilerek dinlenen şarkıcılarından biri olan Melike Şahin, kendisiyle aynı soyadı taşıyan ve tanınırlığından faydalanmaya çalıştığı iddiasıyla bir müzik öğretmenine marka davası açmıştı. Hemen hemen 2 yıldır süren marka davasında ise geçtiğimiz günlerde karar çıktı.
İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’nde yaklaşık 2 yıldır devam eden davanın karar duruşması yapıldı. Mahkeme heyeti, ünlü şarkıcının sahne ve kimlik adının yer aldığı kritik sektörlerdeki marka tesciliyle ilgili dikkat çeken bir karara imza attı.
Ünlü şarkıcı Melike Şahin avukatları aracılığıyla mahkemenin yolunu tutarken davalı müzik öğretmeni Melike Şahin söz konusu markayı şarkıcı Melike Şahin’den önce tescil ettirdiğini savunarak davanın reddini talep etti. Dava dosyası ise geçtiğimiz günlerde karara bağlandı.
Dosyayı karara bağlayan İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, müzik öğretmeni olan Melike Şahin adına tescilli olan ‘Melike Şahin’ markasının müzik, dizi, film, reklamcılık, elektronik yayınlar gibi haberleşme sistemleri alanlarında hükümsüz sayılmasına karar verdi.
Şarkılarıyla verdiği konserlerle adından sık sık söz ettiren Melike Şahin, 2 yıldır isim benzerliği krizi nedeniyle mahkemeye koşmuştu. Bir müzik öğretmeninin şarkıcı Melike Şahin’le aynı ad ve soyadı kullanması ve tanınırlığından faydalandığı iddiası nedeniyle şarkıcı Melike Şahin’in avukatları tarafından mahkemeye verilmişti.
Ünlü şarkıcı Melike Şahin’in avukatı Neslihan Sedef Erken tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde ünlü şarkıcının hem nüfus kaydında hem de sahnede ‘Melike Şahin’ adıyla yer aldığı belirtildi. Dilekçede ise şu ifadelere yer verildi:
“Davalının tanınmışlıktan faydalanmak için faaliyet göstermediği bu alanda 'Melike Şahin' adını tescil ettirmesi iyi niyetli olarak kabul edilemez."