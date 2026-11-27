‘Tutuşmuş Beraber’, ‘Nasır’ gibi şarkılarla son dönemin en sevilen seslerinden Melike Şahin, aynı adı ve soyadını taşıyan bir müzik öğretmeniyle yaşadığı hukuk mücadelesiyle gündemde yer aldı. İsim benzerliği krizi mahkemeye taşınmıştı. Melike Şahin’in marka davasında karar çıktı, mahkeme iki taraf için kritik bir karar verdi.

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HABERİN ÖZETİ Melike Şahin’in marka davasında karar çıktı! İsim benzerliği krizi mahkemeye taşınmıştı Şarkıcı Melike Şahin, kendisiyle aynı adı ve soyadını taşıyan bir müzik öğretmeniyle yaşadığı marka davasında mahkemeden lehine karar çıktı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'nde yaklaşık 2 yıldır süren davada karar verildi. Mahkeme, müzik öğretmeni Melike Şahin adına tescilli olan 'Melike Şahin' markasının, müzik, dizi, film, reklamcılık, elektronik yayınlar gibi alanlarda hükümsüz sayılmasına karar verdi. Şarkıcı Melike Şahin'in avukatları, davalının tanınmışlıktan faydalanmak için bu ismi tescil ettirdiğini savunmuştu. Davalı müzik öğretmeni ise markayı şarkıcıdan önce tescil ettirdiğini iddia etmişti.

MELİKE ŞAHİN’İN MARKA DAVASINDA KARAR ÇIKTI

Son dönemin sevilerek dinlenen şarkıcılarından biri olan Melike Şahin, kendisiyle aynı soyadı taşıyan ve tanınırlığından faydalanmaya çalıştığı iddiasıyla bir müzik öğretmenine marka davası açmıştı. Hemen hemen 2 yıldır süren marka davasında ise geçtiğimiz günlerde karar çıktı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’nde yaklaşık 2 yıldır devam eden davanın karar duruşması yapıldı. Mahkeme heyeti, ünlü şarkıcının sahne ve kimlik adının yer aldığı kritik sektörlerdeki marka tesciliyle ilgili dikkat çeken bir karara imza attı.

Ünlü şarkıcı Melike Şahin avukatları aracılığıyla mahkemenin yolunu tutarken davalı müzik öğretmeni Melike Şahin söz konusu markayı şarkıcı Melike Şahin’den önce tescil ettirdiğini savunarak davanın reddini talep etti. Dava dosyası ise geçtiğimiz günlerde karara bağlandı.

Dosyayı karara bağlayan İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, müzik öğretmeni olan Melike Şahin adına tescilli olan ‘Melike Şahin’ markasının müzik, dizi, film, reklamcılık, elektronik yayınlar gibi haberleşme sistemleri alanlarında hükümsüz sayılmasına karar verdi.

İSİM BENZERLİĞİ KRİZİ MAHKEMEYE TAŞINMIŞTI

Şarkılarıyla verdiği konserlerle adından sık sık söz ettiren Melike Şahin, 2 yıldır isim benzerliği krizi nedeniyle mahkemeye koşmuştu. Bir müzik öğretmeninin şarkıcı Melike Şahin’le aynı ad ve soyadı kullanması ve tanınırlığından faydalandığı iddiası nedeniyle şarkıcı Melike Şahin’in avukatları tarafından mahkemeye verilmişti.

Ünlü şarkıcı Melike Şahin’in avukatı Neslihan Sedef Erken tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde ünlü şarkıcının hem nüfus kaydında hem de sahnede ‘Melike Şahin’ adıyla yer aldığı belirtildi. Dilekçede ise şu ifadelere yer verildi:

“Davalının tanınmışlıktan faydalanmak için faaliyet göstermediği bu alanda 'Melike Şahin' adını tescil ettirmesi iyi niyetli olarak kabul edilemez."