Melis İşiten'in acı günü: Senden razıyım

Kardeş Takımı, Doğulu, Aile Çıkmazı ve Maraşlı gibi dizilerde rol alan Melis İşiten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda acısını paylaştı. Babaannesini kaybeden "Benim biriciğim hayattaki tek aşkına kavuştu.

MELİS İŞİTEN BABANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

Melis İşiten, babaannesinin ölüm haberiyle sarsıldı. Oyuncu; "Biriciğimiz babaannemiz Ayla İşiten'i kaybettik. Cenazesi 13.02.2025 perşembe Erenköy Galip Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Yukarı Baklacı Mezarlığı'na defnedilecektir" ifadelerine yer verdi.

Vefat haberini paylaştıktan sonra bir paylaşım daha Melis İşiten, "Benim biriciğim hayattaki tek aşkına kavuştu. Ben sevmeyi sizden öğrendim. sofralarda sizi anlattım, aşkın böylesi makbul dedim. Annem de oldun babam da oldun güzel meleğim. büyüttün, sakındın" dedi.

Dedesi ve babaannesinin karelerini paylaşan Melis İşiten, "Senden razıyım. Allah'ım bin kere razı olsun varlığınızdan, öğretinizden. Şimdi orada aşkınız daim olsun. Her daim ojeli parmakların, her daim gülen yüzün, her daim bizi kendinden önde tutuğun kalbinle hatırlayacağım seni güzel babaannem. Seni seviyorum. Dedeme ve Demet ablama sarıl" dedi.