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 | Dilek Ulusan

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'dan yeni hamle! İki kez evlenip boşanmışlardı

Daha önce iki kez evlenip boşanan şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı'dan yeni bir hamle geldi. Ayrılıkları ve evlilikleriyle çok konuşulan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı yeniden görüşmeye başladı.

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Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'dan yeni hamle! İki kez evlenip boşanmışlardı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 12:34
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 12:34

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ilk olarak 2018 yılında Amsterdam'da evlenmiş ve 9 ay sonra çift boşanma kararı almıştı. Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı bir şans daha verdi ve 2021 yılında tekrar evlendi ve çifti 2022 yılında boşandı. Birbirleri hakkında uzun süredir bir paylaşım yapmayan çiftten şaşırtan hamle geldi.

BURCU KIRATLI VE SİNAN AKÇIL TEKRAR GÖRÜŞÜYOR

Bir süredir özel hayatıyla ilgili açıklama yapmayan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın tekrar görüşmeye başladığı iddia edildi. Gel Konuşalım programına çıkan Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; iki kez evlenip boşanan çift, yeniden görüşmeye başladı.

Burcu Kıratlı için "Aşırı kıskançtı" diyen Sinan Akçıl, eski eşi hakkında “Göremezsin. Atlatamaştır o da duygu olarak. Eminim ki benimle kıyaslayacaktır. O arayıştadır. Ben de çoğu zaman insanları kıyaslıyorum evliliğimle.” dedi.

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