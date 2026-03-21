Editor
 | Dilek Ulusan

Melis Sezen'in Scorp uygulamasının kurucularından olduğu ortaya çıktı

Son olarak Delikanlı dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Melis Sezen ile ilgili sosyal medyada şaşırtan bir bilgi dolaşmaya başladı. Enerji dolu halleri ve oyunculuk yeteneğiyle tanıdığımız Melis Sezen’in Scorp uygulamasının kurucularından olduğu öğrenildi.

Melis Sezen'in Scorp uygulamasının kurucularından olduğu ortaya çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.03.2026
saat ikonu 13:18
|
GÜNCELLEME:
21.03.2026
saat ikonu 13:18

Arkadaşlar İyidir, Siyah İnci, Sadakatsiz ve Gülcemal gibi dizilerde rol alan hakkında pek bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı.

MELİS SEZEN HAKKINDA PEK BİLİNMEYEN BİLGİ, HAYRANLARINI ŞAŞIRTTI

Sosyal medyada başlayan “İlk … şokunuz” akımı, bu sefer oyuncuları konu aldı. Bir X kullanıcısı “İlk oyuncu şokunuz neydi” tweetine Melis Sezen ile ilgili yazılan paylaşım herkesi şaşırttı.

Melis Sezen'in Scorp uygulamasının kurucularından olduğu ortaya çıktı

Ünlü ismin oyunculuğun yanı sıra üniversite yıllarında bir girişime imza attığı ve Scorp uygulamasının kurucularından biri olduğu ortaya çıktı.

Melis Sezen'in Scorp uygulamasının kurucularından olduğu ortaya çıktı

Oyuncunun bu konuya dair yıllar önce Vatan’a verdiği röportajında, “Üniversiteye girdiğim ilk yıl Koç Üniversitesi ve diğer üniversitelerde de küçük küçük Scorp grupları kurmaya başladık. Beta sürümünü çıkardığımızda içeriği zenginleştirdik ve Appstore’a çıkardık. Burdan sonra Scorp zaten aldı başını gitti. İnsanlar arasında videolu bir iletişim platformu sağlanmış oldu ve Türkiye’den de bir sosyal platform çıkabileceğini gösterdik. Deha’nın nereden çıkacağı belli olmaz! Türkiye’yi de hafife almamamız gerek.” demişti.

Melis Sezen'in Scorp uygulamasının kurucularından olduğu ortaya çıktı

MELİS SEZEN KAÇ YAŞINDA?

2 Ocak 1997 doğumlu Melis Sezen, İlk olarak, Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde oynadı. Sezen, ardından Siyah İnci dizisinde oynadı. İlk başrol oyunculuğunu Leke dizisinde üstlendi. Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde de başrolü üstlendi.

Melis Sezen'in Scorp uygulamasının kurucularından olduğu ortaya çıktı
