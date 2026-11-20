Yaklaşık dört aylık hamile olduğu konuşulan İdil Fırat'ın bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. 13 Kasım'da altıncı yaş gününü kutlayan Seyhan Mina, yakında abla olacak. Fırat ailesine erkek bebek katılacağı belirtilirken, İdil Fırat'ın oğlunu İstanbul yerine Amerika'da dünyaya getirmek istediği de kulaktan kulağa yayılan iddialar arasında.

MERT FIRAT VE İDİL FIRAT AİLESİNDE İKİNCİ BEBEK HEYECANI

Evliliklerini bir çocukla taçlandıran Mert ve İdil Fırat, şimdi de ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. İlk çocukları Seyhan Mina'nın ardından aileye katılacak erkek bebek, çiftin mutluluğunu ikiye katlayacak.

DOĞUM İÇİN AMERİKA İDDİASI

İdil Fırat'ın ilk doğumunu İstanbul'da özel bir hastanede gerçekleştirdiği biliniyor. Ancak bu kez farklı bir tercih yapabileceği öne sürülüyor. İddialara göre ünlü isim, oğlunu Amerika'da dünyaya getirmeyi planlıyor. Bu konuda henüz kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor.

ÖNDER FIRAT VE SİBEL KERİMOĞLU'NA İKİNCİ TORUN MÜJDESİ

Ailenin yeni bebek haberi, anne ve babanın yanı sıra büyükleri de sevince boğdu. Seyhan Mina'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez dede ve nine olmanın mutluluğunu yaşayan Fenerbahçe yöneticisi Önder Fırat ile eski eşi Sibel Kerimoğlu'nun, ikinci torunlarını kucaklarına alacak olmanın heyecanını yaşadığı konuşuluyor.

Fırat ailesini bekleyen bu güzel gelişmenin ardından gözler İdil Fırat'ın doğum planlarına çevrildi. Anne ve bebeğin sağlıkla kavuşmasını diliyoruz.

NE ZAMAN EVLENMİŞLERDİ?

Mert Fırat ve İdil Fırat, beş aylık birlikteliklerinin ardından 8 Eylül 2018'de Çeşme Alaçatı'da düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine girdi.

Mutlu evliliklerini Kasım 2020'de kızları Seyhan Mina'nın doğumuyla taçlandıran çift, şimdi ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.