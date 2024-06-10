Merve Dizdar heyecanının kurbanı oldu! Nikahında soyadını unuttu

10 Haziran 2024 09:21 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 09:51

Kim Milyoner Olmak İster'de Menekşe Teyze rüzgarı! Ev hanımı iken Viyana'da eğitim aldı

Kim Milyoner Olmak İster'de Menekşe Teyze rüzgarı! Ev hanımı iken Viyana'da eğitim aldı

Son olarak Ömer dizisinde rol alan Merve Dizdar, dizisinin final olmasının ardından dün gerçekleşen sade bir törenle evlendi.

MERVE DİZDAR NİKAHTA SOYADINI UNUTTU

2. Sayfa'nın haberine göre; Ezgi Mola, Gökçe Bahadır, Esra Ruşan ve Ece Dizdar'ın da katıldığı nikah töreni eğlenceli anlara ev sahipliği yaptı. Gökçe Bahadır ile Ezgi Mola ıslık çalarak çifti alkışlarken, Merve Dizdar ise heyecandan soyadını unuttu.