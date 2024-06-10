Merve Dizdar heyecanının kurbanı oldu! Nikahında soyadını unuttu
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
10 Haziran 2024 09:21 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 09:51
Oyuncu Merve Dizdar dün 10 aydır beraber olduğu Cihan Ayger ile evlendi. Ünlü isimlerin katıldığı törende Merve Dizdar heyecanının kurbanı oldu.
Son olarak Ömer dizisinde rol alan Merve Dizdar, dizisinin final olmasının ardından dün gerçekleşen sade bir törenle evlendi.
MERVE DİZDAR NİKAHTA SOYADINI UNUTTU
2. Sayfa'nın haberine göre; Ezgi Mola, Gökçe Bahadır, Esra Ruşan ve Ece Dizdar'ın da katıldığı nikah töreni eğlenceli anlara ev sahipliği yaptı. Gökçe Bahadır ile Ezgi Mola ıslık çalarak çifti alkışlarken, Merve Dizdar ise heyecandan soyadını unuttu.
Kaynak: TGRT Haber