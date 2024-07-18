Merve Özbey paylaşımıyla duygulandırdı! "Bugünü görebileceğime dair umudum yoktu"

18 Temmuz 2024 16:48 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 17:40

Sema Çeyrekbaşı için Kendi Düşen Ağlamaz oyuncuları seferber oldu

Sema Çeyrekbaşı için Kendi Düşen Ağlamaz oyuncuları seferber oldu

Merve Özbey, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle konserlerini iptal etmiş ve hastanede tedavi altına alınmıştı. Sağlığına kavuşan Merve Özbey, doğum gününde çocuklarını ve eşini paylaşarak, yaşadığı zorlu süreçten bahsetti.

MERVE ÖZBEY: BUGÜNÜ GÖREBİLME UMUDUM YOKTU

Merve Özbey binlerce yorum ve beğeni alan paylaşımına "Ben bugün 36 oldum. Geçen sene hastane odasındaydım. Açıkçası bu günü görebileceğime dair çok umudumda yoktu ama gördüm sükür. Yaşama sevincimi kaybetmeden nice mutlu seneler diliyorum kendime:) Aferim kız Merve iyi direniyorsun. Dileğim var elbet… eksiksiz sağlıkla huzurla nice senelerimiz olsun. Arayan soran mesaj atan herkese teşekkür ederimm." notunu düştü.

MERVE ÖZBEY HASTANEDEN VİDEO PAYLAŞMIŞTI

Geçtiğimiz yıl hastane odasından video paylaşan Merve Özbey, "Dün geceyi zor geçirmiş olsam da bugün enerjik uyandım. Hastanede zaman zor geçiyor. 6 ay kadardır sürüyor, bu uzun bir süreç benim için. Biraz durmam gerektiğini fark ettim. Ama durum iyiye gidiyor. En kısa zamanda çocuklarıma ve konserlerime kavuşmak istiyorum. Dualarınızı eksik etmeyin, güzel haberler vereceğim günleri bekliyorum." ifadelerine yer vermişti.