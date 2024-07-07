Meryem Uzerli’nin kız kardeşi güzelliğiyle sosyal medyanın gündeminde! Canan Uzerli'yi görenler inanamadı

07 Temmuz 2024 15:36 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 17:21

Muhteşem Yüzyıl dizisinden sonra ünü dünyaya yayılan Meryem Uzerli’nin kız kardeşi gündem oldu.

Güzelliğiyle sosyal medyada çok konuşulan Canan Uzerli'yi görenler inanamadı.

Abla-kardeşin benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.

MERYEM UZERLİ'NİN KIZ KARDEŞİ ŞAŞIRTTI

4 çocuklu bir ailenin en küçük ve ikinci kızı olarak Almanya'nın Hessen eyaletinin Kassel Şehri'nde dünyaya gelen Meryem Uzerli, sık sık başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle adını duyuran Meryem Uzerli, bu sefer kız kardeşiyle gündemde.

Uzerli’nin kız kardeşini görenler “Meryem’i güzelliğiyle gölgede bırakmış” yorumlarında bulundu. Uzerli kardeşlerin benzerliğini görenler, hayretler içinde kaldı.

CANAN UZERLİ DE SANAT CAMİASINDAN

Meryem Uzerli'nin ablası Canan Uzerli de ünlüler dünyasından çıktı.

Almanya’da yaşamını sürdüren Canan Uzerli, ağırlıklı olarak caz ve pop sanatçısı.

Paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü ismin ablasını görenler “Bu ailede güzellik genetikmiş” tepkisini verdi.