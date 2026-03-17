Michael B. Jordan Oscar ödülünü aldı, soluğu hamburgercide aldı

Bu yıl 98'nci düzenlenen Oscar töreninin yankıları devam ediyor. 'Günahkarlar' (Sinners) filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanan Michael B. Jordan, ödülünü alır almaz soluğu hamburgercide aldı.

Önceki gece düzenlenen törenle 98. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Leonardo DiCaprio ve Timothee Chalamet gibi favori isimleri geride bırakarak En İyi Erkek ödülünü kazanan Michael B. Jordan, farklı kutlama tercihiyle dikkat çekti.

MICHAEL B. JORDAN OSCAR ÖDÜLÜNÜ HAMBURGERCİDE KUTLADI

'Günahkarlar' (Sinners) filmindeki performansıyla Oscar'a uzanan Jordan, Los Angeles Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenin ardından yapılan partiye katılmadan önce bir hamburger restoranına gitti.

39 yaşındaki oyuncu, ünlü bir fast-food zincirinde, elinde Oscar ödülüyle kasada sipariş beklerken görüntülendi. Sosyal medyada hızla yayılan videolarda, restorandaki müşterilerin şaşkın bakışları ve tezahüratları eşliğinde Jordan'ın neşeli tavırları dikkat çekti.

MICHAEL B. JORDAN KİMDİR?

09 Şubat 1987 doğumlu Michael B. Jordan, Amerikalı oyuncu, yapımcı ve yönetmendir. Özellikle Creed serisinde oynadığı Adonis Creed ve Black Panther filmindeki Erik Killmonger karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Kariyerinin ilk döneminde The Wire ve Friday Night Lights dizilerindeki performanslarıyla dikkat çekti. 2013 yapımı Fruitvale Station filmi oyuncunun kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dilan Çiçek Deniz Oscar partisine davet edilen ilk Türk oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Orhan Gencebay'ın son sağlık durumuyla ilgili eşi Sevim Emre'den açıklama: Kale gibi
