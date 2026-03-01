Michael Jackson'a ölümünden 17 yıl sonra gelen dava

2009 yılında hayatını kaybeden dünyaca ünlü şarkıcı Michael Jackson, ölümünden 17 yıl sonra çocuk cinsel istismarı ve insan ticaretiyle suçlanıyor. Davanın bir sonraki duruşması 5 Mart'ta yapılacak. Kasım 2025'te mahkemeye sunulan bir dilekçede, 44 yaşındaki Frank, 37 yaşındaki Porte ve 34 yaşındaki Aldo, Jackson'ın mirasçılarını, istismar iddialarını susturmak için baskı yapmakla suçladı.

MICHAEL JACKSON'A CİNSEL İSTİSMAR SUÇLAMASI

Jackson'ın eski arkadaşları olan Frank, Dominic, Marie-Nicole Porte ve Aldo Cascio kardeşler, şarkıcının mirasçılarına karşı dava açtı. Bir zamanlar Michael Jackson ile çok yakın oldukları bilinen Cascio kardeşler, Jackson'ın kendilerine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.

Los Angeles'ta mahkemeye başvuran kardeşler, istismarın "bazılarının 7 veya 8 yaşında olduğu zamanlara kadar uzandığını" iddia etti. Jackson'ın, çocuk istismarcılarının tipik yöntemlerini, yani servetini ve şöhretini kullandığını iddia eden kardeşler, Jackson'a yardım ve yataklık eden, istismarı gizleyen bir çalışan sisteminin olduğunu ileri sürdü. Kardeşler, Jackson'ın yardımcılarının, çocuklukları boyunca onları istismara hazırladığını ve beyinlerini yıkadığını iddia etti.

Cascio ailesi, Jackson'ın babaları aracılığıyla tanıştıktan sonra hayatlarına "sızdığını" ileri sürdü. Çünkü babaları, Jackson'ın sık sık gittiği lüks otellerden birinde çalışıyordu. Kardeşler, ünlü şarkıcının, istismar başlamadan önce kendilerine lüks hediyeler, takıntılı ilgi ve ünlü yaşam tarzına erişim sağladığını iddia etti.

Cascio ailesi, bir ay önce, Jackson ailesiyle yaptıkları mali anlaşmayı geçersiz kılma girişiminin bir parçası olarak mahkemede karşı karşıya gelmişti. Davanın bir sonraki duruşması 5 Mart'ta yapılacak. Kasım 2025'te mahkemeye sunulan bir dilekçede, 44 yaşındaki Frank, 37 yaşındaki Porte ve 34 yaşındaki Aldo, Jackson'ın mirasçılarını, istismar iddialarını susturmak için baskı yapmakla suçladı.

MICHAEL JACKSON'IN AİLESİ TÜM SUÇLAMALARI REDDETTİ

Geragos daha sonra avukat Howard King ile birlikte kardeşleri Jackson'ın mirasçılarına karşı açtıkları davalarda temsil etmeye başladı. Jackson'ın mirasçılarını temsil eden avukat Marty Singer, Cascio ailesinin pop yıldızına yönelik iddialarını yalanladı. Singer, davayı Frank Cascio tarafından yürütülen "çaresiz bir para kapma girişimi" olarak nitelendirdi.

"Aile, 25 yılı aşkın bir süre boyunca Michael Jackson'ı şiddetle savundu ve uygunsuz davranışta bulunmadığına dair tanıklıkta bulundu" diyen avukat, "Bu yeni dava, Michael'ın mirasından ve şirketlerinden yüz milyonlarca dolar elde etme planlarında kullanılan açık bir dava açma taktiği" diye konuştu.