Midyeci Ahmet yaptığı hareketle tepki çekti

Midyeci Ahmet olarak tanınan işletmeci Ahmet Çiçek, İstanbul Maratonu sırasında yaptığı hareketle yeniden gündeme geldi.

KALDIRIMA SOFRA KURDU

Son olarak düğünüyle adından söz ettiren Çiçek, bu kez maraton sırasında kaldırıma kurdurduğu özel sofrada yemek yerken görüntülendi.

Kaldırımı işgal ederek yemek yemesi nedeniyle eleştirilen Çiçek'in görüntüleri, sosyal medyada vatandaşların tepkisini çekti.