Midyeci Ahmet yaptığı hareketle tepki çekti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Midyeci Ahmet olarak tanınan işletmeci Ahmet Çiçek, İstanbul Maratonu sırasında yaptığı hareketle yeniden gündeme geldi.
Son olarak düğünüyle adından söz ettiren Çiçek, bu kez maraton sırasında kaldırıma kurdurduğu özel sofrada yemek yerken görüntülendi.
Kaldırımı işgal ederek yemek yemesi nedeniyle eleştirilen Çiçek'in görüntüleri, sosyal medyada vatandaşların tepkisini çekti.