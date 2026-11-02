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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 12:31
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 12:31

Engin Altan Düzyatan dünya yıldızlarıyla gezide! Mike Tyson ve Ronaldinho ile buluştu

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan kariyeriyle dikkatleri üzerine çekerken özel hayatında da meydana gelen olaylarla da gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Düzyatan, dünya yıldızlarıyla gezide bir araya geldi. Ünlü profesyonel boksör Mike Tyson ve Brezilyalı futbolcu Ronaldinho ile buluştu.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Engin Altan Düzyatan dünya yıldızlarıyla gezide! Mike Tyson ve Ronaldinho ile buluştu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 12:31
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 12:31

Geçtiğimiz günlerde babasının kaybıyla acı günler geçiren ünlü oyuncu , ’de düzenlenen cenaze törenin ardından babasını defnetmişti. Kariyeriyle zaman zaman gündemdeki yerini alan Engin Altan Düzyatan, daha önceden planlanan bir program kapsamında ’e gitti. Orada dünya yıldızları ve Ronaldinho ile buluştu. İşte detaylar…

ENGİN ALTAN DÜZYATAN DÜNYA YILDIZLARIYLA GEZİDE!

Magazin gündeminde son zamanlarda dikkatleri üzerine çeken Engin Altan Düzyatan, babasının vefatının ardından acı günler yaşamıştı. Ünlü isim, İzmir’de düzenlenen törenle defnedilen babasının ardından daha öncesinde planlanan bir iş seyahatiyle dikkatleri üzerine çekti.

Engin Altan Düzyatan dünya yıldızlarıyla gezide! Mike Tyson ve Ronaldinho ile buluştu

Daha önceden planlanmış bir programı kapsamında Ürdün’e giden Engin Altan Düzyatan, orada tarihi ve turistik kenti olan Petra’yı ziyaret etti. Gerçekleştirdiği ziyaret de dünya yıldızlarıyla bir araya gelen Engin Altan Düzyatan kısa süre de gündemdeki yerini aldı.

Engin Altan Düzyatan dünya yıldızlarıyla gezide! Mike Tyson ve Ronaldinho ile buluştu

Öyle ki Ürdün’de bulunan eski dünya ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson ve Brezilyalı ünlü futbolcu Ronaldinho ile buluştu. Seyahat boyunca keyifli anların paylaşımını yapan Düzyatan, sosyal medyada da çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Engin Altan Düzyatan dünya yıldızlarıyla gezide! Mike Tyson ve Ronaldinho ile buluştu

MİKE TYSON VE RONALDİNHO İLE BULUŞTU

Mike Tyson ve Ronaldinho ile Ürdün’de buluşan ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, kısa süre de dikkat çeken isimlerden biri haline geldi. Öyle ki kamuoyunda merak konusu bile oldu. Dünyaca ünlü isimlere Ürdün’de keyifli anlarını paylaşan Düzyatan, edindiği deneyimden de memnun kaldığını ifade etti.

Engin Altan Düzyatan dünya yıldızlarıyla gezide! Mike Tyson ve Ronaldinho ile buluştu

Öyle ki Engin Altan Düzyatan yapmış olduğu paylaşım da “Petra'nın büyüsü, Ürdün'ün sıcaklığı... Gördüklerim kadar tanıştığım insanların da iz bıraktığı, çok güzel anılarla döndüğüm bir yolculuk. Yeniden görüşmek üzere" diyerek duygularını ifade etti.

Engin Altan Düzyatan dünya yıldızlarıyla gezide! Mike Tyson ve Ronaldinho ile buluştu

MİKE TYSON TUZLU KAHVE DİZİSİNDE

Ünlü boksörün son zamanlarda Tuzlu Kahve dizinde konuk oyuncu olarak geleceği biliniyor. Heyecanla beklenen Mike Tyson bölümü şimdiden merak konusu oluyor. Mehmet’in Amerika’daki arkadaşı olarak diziye dahil olan ünlü boksör, nasıl bir karakterle izleyici karşısına çıkacak araştırılıyor.

Engin Altan Düzyatan dünya yıldızlarıyla gezide! Mike Tyson ve Ronaldinho ile buluştu

Dizi için İstanbul’a geldiği iddia edilen Mike Tyson’ın Tuzlu Kahve’de yer alan Hatun Hanım’la nasıl bir diyalogları olacak merak edilirken Tuzlu Kahve dizisi de yakından takip edilerek Mike Tyson’ın olacağı bölüm bekleniyor.

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ETİKETLER
#engin altan düzyatan
#izmir
#Ronaldinho
#mike tyson
#Ürdün
#Magazin
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