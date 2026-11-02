Engin Altan Düzyatan dünya yıldızlarıyla gezide! Mike Tyson ve Ronaldinho ile buluştu

Geçtiğimiz günlerde babasının kaybıyla acı günler geçiren ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, İzmir’de düzenlenen cenaze törenin ardından babasını defnetmişti. Kariyeriyle zaman zaman gündemdeki yerini alan Engin Altan Düzyatan, daha önceden planlanan bir program kapsamında Ürdün’e gitti. Orada dünya yıldızları Mike Tyson ve Ronaldinho ile buluştu. İşte detaylar…

ENGİN ALTAN DÜZYATAN DÜNYA YILDIZLARIYLA GEZİDE!

Magazin gündeminde son zamanlarda dikkatleri üzerine çeken Engin Altan Düzyatan, babasının vefatının ardından acı günler yaşamıştı. Ünlü isim, İzmir’de düzenlenen törenle defnedilen babasının ardından daha öncesinde planlanan bir iş seyahatiyle dikkatleri üzerine çekti.

Daha önceden planlanmış bir programı kapsamında Ürdün’e giden Engin Altan Düzyatan, orada tarihi ve turistik kenti olan Petra’yı ziyaret etti. Gerçekleştirdiği ziyaret de dünya yıldızlarıyla bir araya gelen Engin Altan Düzyatan kısa süre de gündemdeki yerini aldı.

Öyle ki Ürdün’de bulunan eski dünya ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson ve Brezilyalı ünlü futbolcu Ronaldinho ile buluştu. Seyahat boyunca keyifli anların paylaşımını yapan Düzyatan, sosyal medyada da çok konuşulanlar arasında yer aldı.

MİKE TYSON VE RONALDİNHO İLE BULUŞTU

Mike Tyson ve Ronaldinho ile Ürdün’de buluşan ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, kısa süre de dikkat çeken isimlerden biri haline geldi. Öyle ki kamuoyunda merak konusu bile oldu. Dünyaca ünlü isimlere Ürdün’de keyifli anlarını paylaşan Düzyatan, edindiği deneyimden de memnun kaldığını ifade etti.

Öyle ki Engin Altan Düzyatan yapmış olduğu paylaşım da “Petra'nın büyüsü, Ürdün'ün sıcaklığı... Gördüklerim kadar tanıştığım insanların da iz bıraktığı, çok güzel anılarla döndüğüm bir yolculuk. Yeniden görüşmek üzere" diyerek duygularını ifade etti.

MİKE TYSON TUZLU KAHVE DİZİSİNDE

Ünlü boksörün son zamanlarda Tuzlu Kahve dizinde konuk oyuncu olarak geleceği biliniyor. Heyecanla beklenen Mike Tyson bölümü şimdiden merak konusu oluyor. Mehmet’in Amerika’daki arkadaşı olarak diziye dahil olan ünlü boksör, nasıl bir karakterle izleyici karşısına çıkacak araştırılıyor.

Dizi için İstanbul’a geldiği iddia edilen Mike Tyson’ın Tuzlu Kahve’de yer alan Hatun Hanım’la nasıl bir diyalogları olacak merak edilirken Tuzlu Kahve dizisi de yakından takip edilerek Mike Tyson’ın olacağı bölüm bekleniyor.