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Magazin
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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 13:16
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 13:16

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’dan borç açıklaması: Yakın akrabaya para vermenin şartını böyle anlattılar!

Oyuncu çift Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, yakın çevreye ve akrabalara borç para verme konusunda yaptıkları açıklamalarla dikkat çekti. Özellikle Yağmur Atacan’ın, yakın akrabaya verilen paranın borç değil, ihtiyaç durumunda yapılan bir yardım olarak görülmesi gerektiğini söylemesi gündem oldu. Pınar Altuğ da eşinin bu yaklaşımına katılarak borç para vermenin arkadaşlık ve akrabalık ilişkilerinde yol açabileceği sorunlara değindi.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’dan borç açıklaması: Yakın akrabaya para vermenin şartını böyle anlattılar!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 13:16
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 13:16

2008 yılında nikâh masasına oturan ve 2009’da Su adını verdikleri kızlarını kucaklarına alan ünlü çift, kanallarında yayınladıkları videoda para alışverişi konusunu ele aldı. Atacan’ın, "Yakın akrabaya borç verilmez" sözleriyle başlayan sohbet, çiftin arasındaki esprili diyalogla da izleyenleri güldürdü.

YAĞMUR ATACAN: YAKIN AKRABAYA BORÇ VERİLMEZ

Yakın akrabalar arasında para alışverişinin farklı değerlendirilmesi gerektiğini savunan , ihtiyaç sahibi bir yakına verilen paranın öncelikle yardım olarak düşünülmesi gerektiğini belirtti.

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’dan borç açıklaması: Yakın akrabaya para vermenin şartını böyle anlattılar!

Atacan, "Yakın akrabaya borç verilmez. Yakın akrabanın ihtiyacı varsa para verilir. Geri öderse onun adı borç olur. Ödemezse yakın akrabaya verilmiş bir para olur" ifadelerini kullandı.

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’dan borç açıklaması: Yakın akrabaya para vermenin şartını böyle anlattılar!

PINAR ALTUĞ'DAN ARKADAŞLIK VE BORÇ UYARISI

Eşinin düşüncelerine destek veren Pınar Altuğ ise borç para vermenin iki taraf arasındaki ilişkiyi olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti. Ünlü oyuncu, para isteyen birine yardım etmenin de geri çevirmemenin de zaman zaman zorlayıcı sonuçlar doğurabileceğini dile getirdi.

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’dan borç açıklaması: Yakın akrabaya para vermenin şartını böyle anlattılar!

Altuğ, "Yağmur hep onu söyler; verirsen de arkadaşlığın zarar görecek, vermezsen de arkadaşlığın zarar görecek diye. Arkadaşını ne kadar sevdiğin önemli. Bu çok zor bir şey. Ya bir prensip kararı alacaksınız hayatınızda. Günümüz ekonomik koşulları düşünülürse zor bir durum... Akraba borç gibi değil de yardım olarak düşünmek gerek" dedi.

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’dan borç açıklaması: Yakın akrabaya para vermenin şartını böyle anlattılar!

YAĞMUR ATACAN'DAN PINAR ALTUĞ'A 500 BİN LİRALIK GÖNDERME!

Sohbetin ilerleyen dakikalarında Yağmur Atacan, eşine yönelik esprili sözleriyle dikkat çekti. Kendisinden istenen borç miktarlarıyla ’dan talep edilen paralar arasında büyük fark olduğunu söyleyen Atacan, bu durumu mizahi bir dille anlattı.

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’dan borç açıklaması: Yakın akrabaya para vermenin şartını böyle anlattılar!

Atacan, "Özellikle Pınar konusunda bozuluyorum arkadaşlar. Benden 100 bin liraya kadar borç istiyorsunuz, Pınar Hanım’dan 500 bin liradan başlıyorsunuz! Bu aramızda bu kadar fark var mı ya?" sözleriyle hem eşine takıldı hem de izleyenleri güldürdü.
 

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ETİKETLER
#pınar altuğ
#Yağmur Atacan
#youtube
#Akrabaya Borç
#Para Alışverişi
#Magazin
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