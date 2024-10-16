Mike Schrama ile evlenen Karsu, hamile olduğunu açıkladı

16 Ekim 2024 15:14 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 15:15

Temmuz ayında Mike Schrama ile evlenen şarkıcı Karsu son paylaşımıyla takipçileriyle sevindirici haberi verdi. Hamile olduğunu açıklayan Karsu'ya hem sanatçı dostlarından hem de sevenlerinden tebrik mesajı yağdı.

Umut Oğuz, kendisini Metin Yıldız ile karıştıran genç kızı böyle trolledi

Umut Oğuz, kendisini Metin Yıldız ile karıştıran genç kızı böyle trolledi

Hollanda​ doğumlu şarkıcı​ Karsu​ temmuz ayında Mike Schrama ile evlendi. Sade bir törenle evlenen şarkıcı karsu son paylaşımında ise hamile olduğunu açıkladı. Yayınladığı karelere ise beğeni yağdı.

ŞARKICI KARSU HAMİLE

Karsu temmuz ayında uzun süredir beraber olduğu spor eğitmeni Mike Schrama ile evlendi. Geleneksel bir kına gecesi organize eden Karsu, düğün kareleriyle de beğeni toplamıştı. Şarkıcı yaptığı son paylaşımda hamile olduğunu duyurdu. Şarkıcı paylaşımına, "Kalplerimiz sevgiyle dolup taşıyor. Seni kollarımıza almak için sabırsızlanıyoruz küçük BEBEK!" notunu düştü.

KARSU KİMDİR?

19 Nisan 1990 doğumlu Karsu, Hollandalı Türk şarkıcı-şarkı yazarı ve piyanisttir. Türk ezgileriyle harmanladığı müzik tarzı caz pop olarak tanımlanabilir. Karsu, aktif müzik hayatına 16 yaşındayken babasının sahibi olduğu, Amsterdam'daki Kilim Restoran'ın müşterilerine piyano çalarak başladı. Karsu 2018 yılında çıkardığı Jest Oldu şarkısıyla büyük beğeni topladı. Son olarak 2022 yılında şarkı çıkaran Karsu, konser vermeye devam ediyor.