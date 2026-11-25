Hayatı yalnızca podyumlardan ibaret olmayan Jennifer Barreto, ABD Ordusu'nda subaylık görevine hazırlanırken ülkesinin güzeli seçilmişti. Bir yandan önleme uzmanı ve kriz müdahale görevlisi olarak çalışan, diğer yandan ailesiyle yaşamını sürdüren 27 yaşındaki Barreto, elde ettiği başarıyla güzellik yarışmalarında değişen anlayışın da simgesi oldu. Genç kadın, final gecesinde tacını önceki yılın kazananı Meksikalı Fatima Bosch'tan devraldı.

MISS UNIVERSE TARİHİNDE BİR İLK

Porto Riko'nun ev sahipliğinde düzenlenen final gecesinde Jennifer Barreto'nun adı açıklandığında salonda büyük sevinç yaşandı. Ülkesine altıncı Miss Universe tacını kazandıran Barreto, yalnızca birinciliğiyle değil, medeni durumu ve annelik kimliğiyle de yarışmanın tarihine geçti.

Uzun yıllar boyunca evli kadınların ve çocuk sahibi olanların katılımına izin verilmeyen yarışmada kuralların değişmesiyle birlikte farklı yaşam hikâyelerine de kapı açıldı. Barreto'nun zaferi, bu değişimin en dikkat çekici örneklerinden biri oldu.

FİNALDE YAPAY ZEKÂ VE LİDERLİK SORULARI ÖNE ÇIKTI

Yarışmanın son bölümünde finalistlere yapay zekânın toplum üzerindeki etkisi ve korunması gereken insani değerler hakkında sorular yöneltildi. Jennifer Barreto, yapay zekânın hayatımızda kalıcı bir yere sahip olduğunu ve dikkatli kullanılması gerektiğini ifade etti.

Liderlik konusundaki değerlendirmesinde ise toplumun ihtiyaçlarını dinlemenin, insanlara kulak vermenin ve olumlu bir örnek oluşturmanın önemini vurguladı. Final sıralamasında Dominik Cumhuriyeti temsilcisi Melissa Nunez ikinci, Venezuela güzeli Clara Vegas ise üçüncü oldu.

BAZI ÜLKELER FİNALDE YER ALAMADI

75. Miss Universe organizasyonu, yalnızca kazananıyla değil, yarışmaya katılamayan ülkelerle de gündeme geldi. Farklı nedenlerle bazı temsilciler yarışmadan çekilmek zorunda kaldı.

Habertürk'ün aktardığı bilgilere göre, beş Afrika ülkesinin temsilcisi vize sorunları nedeniyle organizasyonda yer alamadı. Endonezya, Laos, Malezya, Singapur, Tayland ve Vietnam güzellerinin ise Miss Universe yönetimi ile Taylandlı iş insanı Nawat Itsaragrisil arasında yaşanan sözleşme anlaşmazlığı nedeniyle finalde bulunmadığı belirtildi.

TÜRKİYE'NİN TEMSİLCİSİ ALARA ERİÇ SON ANDA ÇEKİLDİ

Yarışmanın Türkiye açısından en dikkat çekici gelişmesi ise Alara Eriç'in son dakika kararıyla organizasyon dışında kalması oldu. Pasaportu ve ABD vizesi hazır olan Eriç, uçuş günü katılımının iptal edildiğini açıkladı. Organizasyonun, hazırlık sürecindeki eksiklikler ve yeterli hazırlık yapılmadığı gerekçesiyle bu kararı aldığı bildirildi.

Miss Universe Türkiye Organizasyonu da konuyla ilgili açıklamasında sorumluluğu üstlendi. Organizasyon, Eriç'in 4 Kasım'daki son sınavının ardından hazırlık çalışmalarına düzenli katılmadığını, son kıyafet provalarında bulunmadığını ve 30 saniyelik tanıtım seslendirmesini tamamlamadığını ileri sürdü.

Yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye, 75. Miss Universe finalinde temsil edilmedi. Böylece Porto Riko'da düzenlenen gecenin en çok konuşulan başlıklarından biri Jennifer Barreto'nun tarihi zaferi olurken, Türkiye'nin son anda yarışma dışında kalması da gündemdeki yerini korudu.

