Müge Anlı isim vermeden çıkıştı! Sözleri üzerine alınan Demet Akalın'dan cevap gecikmedi

19 Eylül 2024 14:07 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 14:23

Müge Anlı'nın bugün yayınlanan bölümünde isim vermeden "Müge Anlı gazeteciliği" diyenlere tepkisini gösterdi. Müge Anlı'nın "Beni hiçbir programcı arkadaşımla karşı karşıya getirmeyin. Benim lafım onlara değil, lafımın nereye gittiğini anlayan anladı." sözlerini üzerine alınan Demet Akalın'dan da cevap geldi.

Narin​ olayı Müge Anlı​'nın işlemesini istediğini dile getiren Demet Akalın​, Müge Anlı'nın canlı yayındaki sözlerini üzerine alınınca cevap vermeden duramadı.

MÜGE ANLI VE DEMET AKALIN KARŞI KARŞIYA

Demet Akalın Müge Anlı'nın yayınından 1 saat önce "Neden Narin'i işlemiyorsun?" diye sormuştu. Yayına çıkan Müge Anlı ise, Anlı yayında "Benim adımı bu işlere kimse karıştırmasın. Narin'i ben özellikle işlemedim." diyerek isim vermeden göndermede bulundu.

DEMET AKALIN, MÜGE ANLI'NIN SÖZLERİNİ ÜZERİNE ALINDI

Sözlerinin yanlış anlaşılmasını istemeyen Müge Anlı, "Beni hiçbir programcı arkadaşımla karşı karşıya getirmeyin. Benim lafım onlara değil, lafımın nereye gittiğini anlayan anladı." Demet Akalın, Müge Anlı'nın bu çıkışını üstüne alınınca "Mügeciğim bana sallamana gerek yok!" diye yazdı.