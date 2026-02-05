Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Müge Anlı özel hayatıyla ilgili çıkan haberlere isyan etti: Tanımadığım insanlar sevgilim oluyor

Müge Anlı canlı canlı yayında isim vermeden sitem etti. Hakkında sürekli yanlış haberler yapıldığını belirten Müge Anlı, "Hayatımda tanımadığım insanlar sevgilim oluyor. Yakamızdan düşün" diyerek sitem etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Müge Anlı özel hayatıyla ilgili çıkan haberlere isyan etti: Tanımadığım insanlar sevgilim oluyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
saat ikonu 11:30

, 1999 yılında Burhan Akdağ ile evlenmiş ve çift 2008 yılında boşandı. Müge Anlı 2022 yılında ise Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenerek sevenlerini bir hayli şaşırtmıştı. Dün yayınlanan canlı yayında özel hayatına dair konuşan Müge Anlı, "Hayatımda tanımadığım insanlar sevgilim oluyor." dedi.

BURHAN AKDAĞ'IN SÖZLERİ ESKİ EŞİ MÜGE ANLI'YI SİNİRLENDİRDİ

Burhan Akdağ hesabından zaman zaman eski eşi Müge Anlı ile ilgili konuşarak, "Müge Anlı hem bana hem de gücüme aşık oldu. İlk eşimden boşanma sebebim Müge’ye aşık olmamdı. Ben olmasaydım bugünkü Müge Anlı olmazdı." dedi.

Müge Anlı özel hayatıyla ilgili çıkan haberlere isyan etti: Tanımadığım insanlar sevgilim oluyor

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA İSİM VERMEDEN ESKİ EŞİ BURHAN AKDAĞ'A ÖFKE KUSTU

Müge Anlı ise dün canlı yayında "Bu sosyal medya nedir ya? Herkes hakkında her şeyi yazıyorlar ve söylüyorlar. İşini çok iyi yapan internette meslektaşlarım var onları ayrı tutuyorum. Hayatımda tanımadığım insanlar sevgilim oluyor, konuşmamışım... Abuk sabuk şeyler yazıyorsunuz, ne özel hayatımız kaldı, ne çoluğumuz çocuğumuz kaldı. Bu böyle olmaz ki..." dedi.

Müge Anlı özel hayatıyla ilgili çıkan haberlere isyan etti: Tanımadığım insanlar sevgilim oluyor

MÜGE ANLI: YAKAMIZDAN DÜŞÜN

Anlı devamında "Biz ne yapacağız? Ne çoluğumuz kaldı ne çocuğumuz hayatımızda görmediğimiz insanlar. Yakamızdan düşün! Bunları adam yerine koyup muhatap almak istemiyorum. Yakınlarımızı üzüyorlar" diyerek isyan etti.

Müge Anlı özel hayatıyla ilgili çıkan haberlere isyan etti: Tanımadığım insanlar sevgilim oluyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özcan Deniz annesi Kadriye Deniz'in durumu ağırlaşınca devreye girdi!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ufuk Özkan'ın donörü Salih Kıvırcık, operasyon sonrası sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı:
ETİKETLER
#sosyal medya
#müge anlı
#Özel Hayat
#Şinasi Yüzbaşıoğlu
#Burhan Akdağ
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.