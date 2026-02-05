Müge Anlı özel hayatıyla ilgili çıkan haberlere isyan etti: Tanımadığım insanlar sevgilim oluyor

Müge Anlı, 1999 yılında Burhan Akdağ ile evlenmiş ve çift 2008 yılında boşandı. Müge Anlı 2022 yılında ise Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenerek sevenlerini bir hayli şaşırtmıştı. Dün yayınlanan canlı yayında özel hayatına dair konuşan Müge Anlı, "Hayatımda tanımadığım insanlar sevgilim oluyor." dedi.

BURHAN AKDAĞ'IN SÖZLERİ ESKİ EŞİ MÜGE ANLI'YI SİNİRLENDİRDİ

Burhan Akdağ sosyal medya hesabından zaman zaman eski eşi Müge Anlı ile ilgili konuşarak, "Müge Anlı hem bana hem de gücüme aşık oldu. İlk eşimden boşanma sebebim Müge’ye aşık olmamdı. Ben olmasaydım bugünkü Müge Anlı olmazdı." dedi.

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA İSİM VERMEDEN ESKİ EŞİ BURHAN AKDAĞ'A ÖFKE KUSTU

Müge Anlı ise dün canlı yayında "Bu sosyal medya nedir ya? Herkes hakkında her şeyi yazıyorlar ve söylüyorlar. İşini çok iyi yapan internette meslektaşlarım var onları ayrı tutuyorum. Hayatımda tanımadığım insanlar sevgilim oluyor, konuşmamışım... Abuk sabuk şeyler yazıyorsunuz, ne özel hayatımız kaldı, ne çoluğumuz çocuğumuz kaldı. Bu böyle olmaz ki..." dedi.

MÜGE ANLI: YAKAMIZDAN DÜŞÜN

Anlı devamında "Biz ne yapacağız? Ne çoluğumuz kaldı ne çocuğumuz hayatımızda görmediğimiz insanlar. Yakamızdan düşün! Bunları adam yerine koyup muhatap almak istemiyorum. Yakınlarımızı üzüyorlar" diyerek isyan etti.