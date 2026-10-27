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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 08:43
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 09:08

Müge Anlı’daki Handan Hemşire olayı dizi oldu! Kızı Tansu’dan dava sinyali geldi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan Handan Hemşire olayı, dizi olarak ekranlarda yer alacaktı. Ancak kızı Tansu’dan dizi hakkında dava sinyalini veren paylaşımlarla art arda geldi. İşte detaylar…

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Editor
 Arzu Akçay
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Müge Anlı’daki Handan Hemşire olayı dizi oldu! Kızı Tansu’dan dava sinyali geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 08:43
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 09:08

Ayta Sözeri’nin başrolünde olduğu Handan dizisi fragmanının yayınlanmasının ardından gündemdekini yerini hızla alarak dikkatleri üzerine çekti. Yayın tarihi hakkında net bir bilgi bulunmazken dizi daha başlamadan olay oldu. Handan Hemşirenin kızı olarak bilinen Tansu’dan diziye dava sinyalini veren paylaşımlar geldi.

MÜGE ANLI’DAKİ HANDAN HEMŞİRE OLAYI DİZİ OLDU!

Ekranların sevilen programı programında meydana gelen Handan Hemşire olayı son zamanlarda gündemdeki yerini almaya devam ediyor. Öyle ki yıllar sonra dizi olarak ekranlarda yer alacağı ifade edilmesiyle kısa süre de en çok konuşulan yapımlar arasına girdi.

Müge Anlı’daki Handan Hemşire olayı dizi oldu! Kızı Tansu’dan dava sinyali geldi

Sadece konuşulması değil yayınlanan fragmanda oldukça dikkat çekerken dizi olay oldu. Handan Hemşire olayı, yayınlandığı dönemde oldukça dikkat çekerken Türkiye’de büyük yankı uyandırmıştı. Handan Kaya’nın yıllar içinde yaptıkları programda bir bir anlatılırken şimdilerde dizi olarak ekranlarda yer alacak. 

Müge Anlı’daki Handan Hemşire olayı dizi oldu! Kızı Tansu’dan dava sinyali geldi

Türkiye’de büyük yankı uyandıran olay, yıllarca hemşirelik yapan bir kişinin gerçek kimliğinin ortaya çıkmasıyla birlikte dikkat çeken olaylar gündeme geldi. Özellikle de ‘Handan Hemşire’ olarak bilinen 60 yaşındaki Şükran Aktaş’ın ölümü sonrası yapılan adli tıp incelemesinde biyolojik cinsiyetinin erkek olduğu belirlenmişti.

Müge Anlı’daki Handan Hemşire olayı dizi oldu! Kızı Tansu’dan dava sinyali geldi

Oldukça dikkat çeken bu bilgiler sonrası, kızı olarak aldığı ve büyüttüğü Tansu’nun 22 yaşında Müge Anlı’ya çıkarak biyolojik annesini bulmak istemesi sonucu ortaya çıkan gerçekler dikkat çekmişti. Şimdilerde henüz yayınlanacak kanalı bellik olmayan Handan dizisi hakkında Handan Hemşire olarak tanınan Şükran Aktaş’ın kızı olarak bilinen Tansu’dan konu hakkında dert paylaşımlar geldi.

Müge Anlı’daki Handan Hemşire olayı dizi oldu! Kızı Tansu’dan dava sinyali geldi

KIZI TANSU’DAN DAVA SİNYALİ GELDİ

Hikaye o dönemlerde ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı sert programına damga vurmuştu 2018 yılında programa gelen Tansu’nun biyolojik annesini bulmak için başvurmasıyla oldukça dikkat çekici gündemler arasında yerini aldı. Tabi günlerdir konuşlan Handan dizisi hakkında oldukça yakından gelişen bir olay oldu.

Müge Anlı’daki Handan Hemşire olayı dizi oldu! Kızı Tansu’dan dava sinyali geldi

Handan Hemşire’nin kızı olarak bilinen Tansu’dan terazili ve ‘görüşeceğiz’ temalı yazılar da geldi. Tansu, sosyal medya da yayınlanan ve oldukça gündem olan videolardan sonra hayatının diziye dönüşmesine sessiz kalmadı. Handan dizisinin Müge Anlı’dan bir uyarlama olduğunu bildiren bir paylaşımı alıntılayarak ‘görüşeceğiz’ yazıp terazi emojisini kullandı.

Müge Anlı’daki Handan Hemşire olayı dizi oldu! Kızı Tansu’dan dava sinyali geldi

Ardından Ayta Sözeri’nin bir tane şarkısını siyah arka fonda bir yazıyla paylaşan Tansu, magazin gündemine de bomba gibi düştü. Şimdilik yayın tarihi belli olmayan ve nerede yayınlanacağı henüz bilinmeyen Handan dizisi daha başlamadan büyük ses getirecek gibi görünüyor.

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ETİKETLER
#müge anlı ile tatlı sert
#müge anlı ile tatlı sert
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#Ayta Sözeri
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#Handan Kaya
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#Handan
#Handan
#Magazin
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