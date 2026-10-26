ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen ve kamuoyunun oldukça dikkatini çeken Handan Kaya olayı, dizi olarak izleyici karşısına çıkıyor. Ayta Sözeri, Yağız Can Konyalı ve Asude Kalebek’in oynadığı Handan dizisi, konusu ve gerçek hikayesiyle merak konusu oldu. Peki, Handan dizisi konusu nedir? Handan dizisi gerçek uyarlama mı? Handan dizisi kimin hayatını anlatıyor? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

HANDAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Handan dizisi, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündem olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Dizinin merkezinde çevresinin Handan Kaya olarak tanıdığı, resmi kayıtlarda Şükran Aktaş adıyla yer alan ve doğumda Nail Çakır adı verilen kişinin hayatı ver alıyor.

Öyle ki yıllarca hemşirelik yapan ve ailesiyle bir yaşam kuran karakterin ölümünün ardından ortaya çıkan gerçekler, yakınlarının geçmişe yönelik bildiklerini sorgulamasına yol açıyor. Handan dizisinde kimlik, aile ilişkileri, gizli sırlar ve geçmişle yüzleşme temaları ele alınıyor.

HANDAN DİZİSİ GERÇEK UYARLAMA MI?

Handan dizisi gerçek bir uyarlamadır. Ekranların sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündem olan Handan Kaya olayı, yollar sonra dizi uyarlaması olarak ekranlara geliyor. Gerçek bir trajediden uyarlanan ‘Handan’ adlı yapım, çarpıcı hikayesiyle şimdiden merak konusu olmaya devam ediyor.

Dizinin ana karakteri olan Handan Kaya’yı ünlü isim Ayta Sözeri oynarken oyuncu kadrosunda Yağız Can Konyalı ve Asude Kalebek yer alıyor. Ekranlara damga vuran ve yayınlandığı dönem de büyük yankı uyandıran Handan Kaya olayı şimdilerde dizi olarak ekranlara geliyor.

HANDAN DİZİSİ KİMİN HAYATINI ANLATIYOR?

Handan Kaya’nın sahte diploma kullanarak hastaneden bebek aldığı iddiasını konu alan dizinin senaryosunu Eray Yasin Işık kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Bedran Güzel oturuyor. Gerçek hayatta meydana gelen olaylardan esinlenen yapım, yurt dışındaki fuarlarda tanıtılmaya başlandı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen ve Türkiye’de büyük yankı uyandıran olay, yıllarca hemşirelik yapan bir kişinin gerçek kimliğinin ortaya çıkmasıyla dikkat çeken olaylardan biri oldu. Özellikle de ‘Handan Hemşire’ olarak tanınan 60 yaşındaki Şükran Aktaş’ın ölümü sonrası yapılan adli tıp incelemesinde biyolojik cinsiyetinin erkek olduğu belirlenmişti.

O dönemlerde büyük yankı uyandıran bu olay da dikkat çeken detay ise Aktaş’ın büyüttüğü 22 yaşındaki Tansu’nun biyolojik annesini bulmak istemesi sonucu Müge Anlı’ya başvurmasıyla ortaya çıkan gerçekler oldu. Tansu’nun bebekken bir hastaneden kaçırıldığı ortaya çıkmıştı.