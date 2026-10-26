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Medya
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 12:34
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 12:34

Handan dizisi konusu nedir? Handan dizisi gerçek uyarlama mı? Handan dizisi kimin hayatını anlatıyor?

Ayta Sözeri’nin başrolünde yer aldığı Handan dizisi, yayın tarihinin açıklanmasının ardından merak konusu oldu. Arama motorlarında Handan dizisinin konusu ve gerçek hayattan uyarlama olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, Handan dizisi konusu nedir? Handan dizisi gerçek uyarlama mı? Handan dizisi kimin hayatını anlatıyor? İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Handan dizisi konusu nedir? Handan dizisi gerçek uyarlama mı? Handan dizisi kimin hayatını anlatıyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 12:34
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 12:34

ATV ekranlarında yayınlanan programında gündeme gelen ve kamuoyunun oldukça dikkatini çeken Handan Kaya olayı, dizi olarak izleyici karşısına çıkıyor. Ayta Sözeri, Yağız Can Konyalı ve Asude Kalebek’in oynadığı Handan dizisi, konusu ve gerçek hikayesiyle merak konusu oldu. Peki, Handan dizisi konusu nedir? Handan dizisi gerçek uyarlama mı? Handan dizisi kimin hayatını anlatıyor? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

HANDAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Handan dizisi, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündem olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Dizinin merkezinde çevresinin Handan Kaya olarak tanıdığı, resmi kayıtlarda Şükran Aktaş adıyla yer alan ve doğumda Nail Çakır adı verilen kişinin hayatı ver alıyor.

Handan dizisi konusu nedir? Handan dizisi gerçek uyarlama mı? Handan dizisi kimin hayatını anlatıyor?

Öyle ki yıllarca hemşirelik yapan ve ailesiyle bir yaşam kuran karakterin ölümünün ardından ortaya çıkan gerçekler, yakınlarının geçmişe yönelik bildiklerini sorgulamasına yol açıyor. Handan dizisinde kimlik, aile ilişkileri, gizli sırlar ve geçmişle yüzleşme temaları ele alınıyor.

Handan dizisi konusu nedir? Handan dizisi gerçek uyarlama mı? Handan dizisi kimin hayatını anlatıyor?

HANDAN DİZİSİ GERÇEK UYARLAMA MI?

Handan dizisi gerçek bir uyarlamadır. Ekranların sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündem olan Handan Kaya olayı, yollar sonra dizi uyarlaması olarak ekranlara geliyor. Gerçek bir trajediden uyarlanan ‘Handan’ adlı yapım, çarpıcı hikayesiyle şimdiden merak konusu olmaya devam ediyor.

Handan dizisi konusu nedir? Handan dizisi gerçek uyarlama mı? Handan dizisi kimin hayatını anlatıyor?

Dizinin ana karakteri olan Handan Kaya’yı ünlü isim Ayta Sözeri oynarken oyuncu kadrosunda Yağız Can Konyalı ve Asude Kalebek yer alıyor. Ekranlara damga vuran ve yayınlandığı dönem de büyük yankı uyandıran Handan Kaya olayı şimdilerde dizi olarak ekranlara geliyor.

Handan dizisi konusu nedir? Handan dizisi gerçek uyarlama mı? Handan dizisi kimin hayatını anlatıyor?

HANDAN DİZİSİ KİMİN HAYATINI ANLATIYOR?

Handan Kaya’nın sahte diploma kullanarak hastaneden bebek aldığı iddiasını konu alan dizinin senaryosunu Eray Yasin Işık kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Bedran Güzel oturuyor. Gerçek hayatta meydana gelen olaylardan esinlenen yapım, yurt dışındaki fuarlarda tanıtılmaya başlandı.

Handan dizisi konusu nedir? Handan dizisi gerçek uyarlama mı? Handan dizisi kimin hayatını anlatıyor?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen ve Türkiye’de büyük yankı uyandıran olay, yıllarca hemşirelik yapan bir kişinin gerçek kimliğinin ortaya çıkmasıyla dikkat çeken olaylardan biri oldu. Özellikle de ‘Handan Hemşire’ olarak tanınan 60 yaşındaki Şükran Aktaş’ın ölümü sonrası yapılan adli tıp incelemesinde biyolojik cinsiyetinin erkek olduğu belirlenmişti.

Handan dizisi konusu nedir? Handan dizisi gerçek uyarlama mı? Handan dizisi kimin hayatını anlatıyor?

O dönemlerde büyük yankı uyandıran bu olay da dikkat çeken detay ise Aktaş’ın büyüttüğü 22 yaşındaki Tansu’nun biyolojik annesini bulmak istemesi sonucu Müge Anlı’ya başvurmasıyla ortaya çıkan gerçekler oldu. Tansu’nun bebekken bir hastaneden kaçırıldığı ortaya çıkmıştı.

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ETİKETLER
#müge anlı ile tatlı sert
#Ayta Sözeri
#Handan Kaya
#Şükran Aktaş
#Tansu
#Medya
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