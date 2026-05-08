Müge Anlı’nın eski eşinden mezarlık açıklaması! ‘Zincirlikuyu’da yer aldım’

Televizyon dünyasının tanınan ismi Müge Anlı’nın eski eşi Burhan Akdağ’ın gündeme taşıdığı açıklamalar magazin kulislerinde geniş yankı buldu. Akdağ’ın geçmişe uzandığını iddia ettiği sözleri, kısa sürede sosyal medyada da tartışma konusu haline geldi.
MÜGE ANLI’NIN ESKİ EŞİNDEN MEZARLIK AÇIKLAMASI
Burhan Akdağ, Müge Anlı’nın 30. doğum günü dönemine işaret ederek Zincirlikuyu’da bir mezar yeri satın aldığını iddia etti. Akdağ, bu tercihini ise dikkat çeken ifadelerle açıkladı:
“Benden önce ölürsem ahiretteki yerini güvence altına almak istedim.”
8–10 MİLYON TL DEĞERİNDE AÇIKLAMASI
Akdağ, söz konusu mezar yerinin bugünkü değerine ilişkin de değerlendirmede bulundu. Açıklamasında, alanın günümüzde yaklaşık 8 ila 10 milyon TL seviyelerine ulaşmış olabileceğini öne sürdü.
SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI
Söz konusu ifadeler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcıların yorumları da ikiye bölündü. Bir kesim açıklamayı duygusal bir geçmişin yansıması olarak değerlendirirken, bazı kullanıcılar ise sözleri sıra dışı ve tartışmalı buldu.
MÜGE ANLI CEPHESİNDEN SESSİZLİK
Öte yandan Müge Anlı cephesinden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Burhan Akdağ’ın sözlerinin hangi bağlamda dile getirildiği ise netlik kazanmış değil.
BURHAN AKDAĞ KİMDİR?
Burhan Akdağ, 1961 yılında İstanbul’da doğan Türk gazeteci, foto muhabiri ve televizyon programcısıdır. Medya kariyerine Güneş gazetesinde adım atan Akdağ, uzun yıllar boyunca Sabah, Günaydın ve Tan gibi prestijli gazetelerde magazin müdürlüğü ve foto muhabirliği yaparak Türk magazin basınının tanınan isimlerinden biri haline gelmiştir.
Meslek hayatı boyunca sadece yazılı basınla sınırlı kalmayıp, televizyon dünyasında da yapımcılık ve sunuculuk gibi çeşitli görevler üstlenmiştir.
Kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Burhan Akdağ, ünlü televizyon sunucusu Müge Anlı ile 1993 yılında yaptığı evlilikle geniş kitlelerce tanınmıştır. Çiftin bu evlilikten Lidya Müge adında bir kızları dünyaya gelmiş, ancak ikili 2008 yılında olaylı bir süreçle yollarını ayırmıştır. Günümüzde ise Akdağ, "Top Model of Turkey" gibi çeşitli organizasyonların başında bulunarak moda ve medya sektöründeki çalışmalarına devam etmektedir.