Ekranların sevilen yüzü Müge Anlı’nın yalısına yük gemisi çarptığı iddia edildi. Gece geç saatlerde İstanbul Boğazı'nda Yeniköy açıklarında yalıya metreler kala bir yük gemisinin karaya oturduğu ortaya çıktı. Yürekleri ağza getiren olay sonrası yalının Müge Anlı’ya ait olup olmadığı merak edildi. Başarılı sunucu ve gazeteci kimliğiyle dikkatleri üzerine çeken Müge Anlı bu kez Yeniköy’de bulunduğu söylenen yalısına yük gemisi çarptığı iddialarıyla gündeme bomba gibi oturdu. Yük gemisinin Sarıyer'de gece saatlerinde henüz bilinmeyen sebeple sürüklendiği ve yalıya çarpmasına metreler kala durdurulduğu öğrenildi. Peki, Müge Anlı’nın yalısına yük gemisi mi çarptı? İşte İstanbul Boğazı’nda yürekleri ağza getiren olaya dair merak edilenler…

HABERİN ÖZETİ Müge Anlı'nın yalısına yük gemisi mi çarptı? İstanbul Boğazı'nda yürekleri ağza getiren kaza İstanbul Boğazı'nda Yeniköy açıklarında karaya oturan bir yük gemisinin, Müge Anlı'ya ait olduğu iddia edilen bir yalıya metreler kala durdurulduğu bildirildi. İstanbul Boğazı'nda Yeniköy açıklarında bir yük gemisi karaya oturdu. Olay, gece geç saatlerde meydana geldi ve gemi yalıya metreler kala durduruldu. Sosyal medyada, olayın gerçekleştiği yalının Müge Anlı'ya ait olduğu iddia edildi. Konteyner gemisi KAPPA, henüz bilinmeyen bir sebeple sürüklendi. Kıyı Emniyeti Ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla gemi yüzdürüldü ve İstanbul Boğazı'ndan çıkarıldı.

Geçtiğimiz gece İstanbul Boğazı'nda Yeniköy açıklarında bir yük gemisi yalıya metreler kala karaya oturdu. Yürekleri ağza getiren olay sosyal medyada da hızla yayıldı. Olayda adı geçen yalının ise ünlü sunucu ve araştırmacı gazeteci Müge Anlı’ya ait olduğu iddia edildi.

Sarıyer Yeniköy’de gece saatlerinde henüz bilinmeyen sebeple sürüklenen ve yalıya çarpmasına metreler kala durabilen KAPPA isimli konteyner gemisi, Kıyı Emniyeti Ekipleri tarafından sabah saatlerinde yüzdürüldü. 00.00 sıralarında Sarıyer Yeniköy açıklarında meydana gelen olay adeta yürekleri ağza getirdi.

147 metrelik Türk bayraklı konteyner gemisi KAPPA, henüz bilinmeyen sebeple sürüklendiği ve deniz kenarında bulunan yalıya çarpmasına metreler kala karaya oturduğu öğrenildi.

Kıyı Emniyeti Ekipleri ve dalgıçlar tarafından yapılan yaklaşık 6 saat süren hasar tespiti ve incelemelerin ardından karaya oturan gemi Kurtarma-5, Kurtarma-6 ve Kurtarma-8 römorkörleri tarafından çekilerek yüzdürüldü. Ekipler tarafından çekilen yük gemisi İstanbul Boğazı’ndan çıkarılarak Yeşilköy açıklarına demirletildi. Sonrasında ise İstanbul Boğaz’ının trafiğe açıldığı duyuruldu.