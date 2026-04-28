Müge Anlı’nın yalısına yük gemisi mi çarptı? İstanbul Boğazı’nda yürekleri ağza getiren kaza

Başarılı sunucu ve gazeteci Müge Anlı’nın Yeniköy’de bulunduğu söylenen yalısına yük gemisi çarptığı iddia edildi. İstanbul Boğazı’nda gerçekleşen olay yürekleri ağza getirdi. Gece geç saatlerde meydana gelen olay sonrası yalının Müge Anlı’ya ait olup olmadığı merak edildi. Peki, Müge Anlı’nın yalısına yük gemisi mi çarptı? İşte detaylar…

GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 10:35

Ekranların sevilen yüzü ’nın yalısına yük gemisi çarptığı iddia edildi. Gece geç saatlerde 'nda açıklarında yalıya metreler kala bir yük gemisinin karaya oturduğu ortaya çıktı. Yürekleri ağza getiren olay sonrası yalının Müge Anlı’ya ait olup olmadığı merak edildi. Başarılı sunucu ve gazeteci kimliğiyle dikkatleri üzerine çeken Müge Anlı bu kez Yeniköy’de bulunduğu söylenen yalısına yük gemisi çarptığı iddialarıyla gündeme bomba gibi oturdu. Yük gemisinin Sarıyer'de gece saatlerinde henüz bilinmeyen sebeple sürüklendiği ve yalıya çarpmasına metreler kala durdurulduğu öğrenildi. Peki, Müge Anlı’nın yalısına yük gemisi mi çarptı? İşte İstanbul Boğazı’nda yürekleri ağza getiren olaya dair merak edilenler…

Müge Anlı'nın yalısına yük gemisi mi çarptı? İstanbul Boğazı'nda yürekleri ağza getiren kaza

İstanbul Boğazı'nda Yeniköy açıklarında karaya oturan bir yük gemisinin, Müge Anlı'ya ait olduğu iddia edilen bir yalıya metreler kala durdurulduğu bildirildi.
İstanbul Boğazı'nda Yeniköy açıklarında bir yük gemisi karaya oturdu.
Olay, gece geç saatlerde meydana geldi ve gemi yalıya metreler kala durduruldu.
Sosyal medyada, olayın gerçekleştiği yalının Müge Anlı'ya ait olduğu iddia edildi.
Konteyner gemisi KAPPA, henüz bilinmeyen bir sebeple sürüklendi.
Kıyı Emniyeti Ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla gemi yüzdürüldü ve İstanbul Boğazı'ndan çıkarıldı.
MÜGE ANLI’NIN YALISINA YÜK GEMİSİ Mİ ÇARPTI?

Ekranların sevilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’in başarılı sunucusu Müge Anlı’nın yalısına yük gemisi çarptığı iddia edildi. Kısa sürede sosyal medyada hızla yayılan olay sonrası gerçekten Müge Anlı’nın yalısına yük gemisi çarpıp çarpmadığı araştırılmaya başlandı. Başarılı kariyeri ve ağır kişiliğiyle herkesin taktirini kazanan Müge Anlı, bu kez Yeniköy’de bulunduğu söylenen yalısına yük gemisi çarptığı iddialarıyla gündeme bomba gibi oturdu.

Müge Anlı’nın yalısına yük gemisi mi çarptı? İstanbul Boğazı’nda yürekleri ağza getiren kaza

Gece geç saatlerde İstanbul Boğazı'nda Yeniköy açıklarında yalıya metreler kala bir yük gemisinin karaya oturduğu ortaya çıktı. Yürekleri ağza getiren olay sonrası yalının Müge Anlı’ya ait olup olmadığı merak edildi. Başarılı sunucu ve gazeteci kimliğiyle dikkatleri üzerine çeken Anlı’dan henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Sosyal medyada Yeniköy’de gerçekleşen olaydaki yalının Müge Anlı’ya ait olduğu iddia edildi.

Müge Anlı’nın yalısına yük gemisi mi çarptı? İstanbul Boğazı’nda yürekleri ağza getiren kaza

Yük gemisinin Sarıyer'de gece saatlerinde henüz bilinmeyen sebeple sürüklendiği ve yalıya çarpmasına metreler kala durdurulduğu öğrenilirken, yalının Müge Anlı’ya ait olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Başarılı sunuculuğuyla ve araştırmacı kişiliğiyle adından sıkça söz ettiren Anlı, şimdilerde Yeniköy’deki yalısına yük gemisi çarptığı iddialarıyla gündemde yerini alıyor.

Müge Anlı’nın yalısına yük gemisi mi çarptı? İstanbul Boğazı’nda yürekleri ağza getiren kaza

İSTANBUL BOĞAZI’NDA YÜREKLERİ AĞZA GETİREN KAZA!

Geçtiğimiz gece İstanbul Boğazı'nda Yeniköy açıklarında bir yük gemisi yalıya metreler kala karaya oturdu. Yürekleri ağza getiren olay sosyal medyada da hızla yayıldı. Olayda adı geçen yalının ise ünlü sunucu ve araştırmacı gazeteci Müge Anlı’ya ait olduğu iddia edildi.

Müge Anlı’nın yalısına yük gemisi mi çarptı? İstanbul Boğazı’nda yürekleri ağza getiren kaza

Sarıyer Yeniköy’de gece saatlerinde henüz bilinmeyen sebeple sürüklenen ve yalıya çarpmasına metreler kala durabilen KAPPA isimli konteyner gemisi, Kıyı Emniyeti Ekipleri tarafından sabah saatlerinde yüzdürüldü. 00.00 sıralarında Sarıyer Yeniköy açıklarında meydana gelen olay adeta yürekleri ağza getirdi.

Müge Anlı’nın yalısına yük gemisi mi çarptı? İstanbul Boğazı’nda yürekleri ağza getiren kaza

147 metrelik Türk bayraklı konteyner gemisi KAPPA, henüz bilinmeyen sebeple sürüklendiği ve deniz kenarında bulunan yalıya çarpmasına metreler kala karaya oturduğu öğrenildi.

Müge Anlı’nın yalısına yük gemisi mi çarptı? İstanbul Boğazı’nda yürekleri ağza getiren kaza

Kıyı Emniyeti Ekipleri ve dalgıçlar tarafından yapılan yaklaşık 6 saat süren hasar tespiti ve incelemelerin ardından karaya oturan gemi Kurtarma-5, Kurtarma-6 ve Kurtarma-8 römorkörleri tarafından çekilerek yüzdürüldü. Ekipler tarafından çekilen yük gemisi İstanbul Boğazı’ndan çıkarılarak Yeşilköy açıklarına demirletildi. Sonrasında ise İstanbul Boğaz’ının trafiğe açıldığı duyuruldu.

