Murat Boz da saldırı kurbanı! Sahnede neye uğradığını şaşırdı

13 Ekim 2024 16:50 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 17:00

Cem Adrian, Bengü, Simge Sağın derken Murat Boz da çirkin sahne saldırısına maruz kaldı. Diyarbakır'da konser veren ünlü şarkıcının sahnesine çakmak fırlatıldı. Fırlatılan çakmak Murat Boz'un gözüne geldi.

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Şiddet sahnelere sıçradı, ünlü isimleri vurdu. Simge Sağın, Cem Adrian, Bengü gibi isimlerin sahnede uğradığı saldırıların ardından son hedef Murat Boz​'du. Kültür Yolu Festivali kapsamında Murat Boz, Diyarbakır​'da sahne aldı. Boz, şarkılarını seslendirdiği sırada seyirciler arasından bir kişi sahneye çakmak fırlattı. Fırlatılan çakmak ünlü şarkıcının gözüne isabet etti. Boz, acı içinde gözünü tutarak sahnenin gerisine doğru ilerledi. Sahneye ara vermeyen Murat Boz, kısa süre sonra şarkılarına kaldığı yerden devam etti.

SİMGE SAĞIN'A ÖNCE TELEFON SONRA ÇİÇEK!

Murat Boz'a yönelik bu saldırı geçtiğimiz haftalarda da Simge Sağın'ın başına gelmişti. Sağın, Gaziantep'te verdiği konser sırasında bir kişi, önce cep telefonunu sahneye fırlatmıştı. Ardından da sahneye atılan bir çiçek, Simge Sağın'ın yüzüne denk gelmişti.

BENGÜ'NÜN SAHNESİNE SU ŞİŞESİ!

Şarkıcı Bengü ise Van'daki konserinde "Ne Mutlu Türküm Diyene!" diyerek bitirdiği konserinin ardından pet şişe saldırısına uğramıştı.

CEM ADRİAN'ASAHNEDE ŞİŞELİ SALDIRI

Cem Adrian'a da Bengü'ye yapılan saldırı gibi Van'da aldığı bir sahnede su şişesi fırlatılmıştı. Ünlü şarkıcı, "Bir-iki dikenden dolayı bahçeye küsülmez ki... Ki ben dikeni de severim gülden ötürü" açıklamasında bulunmuştu.