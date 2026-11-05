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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 14:45
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 14:45

Murat Cemcir önce sağlık durumunu sonra da iflas sürecini anlattı! Korkutan günler hakkında ilk açıklama

Ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz günlerde yaşadığı zorlu sağlık durumu ve son zamanlarda ortaya atılan iflas iddialarına cevap verdi. Yoğum bakım sürecinden sonra ilk kez kameralar karşısında geçen Murat Cemcir, korkutan günler hakkında açıklamalar da bulundu.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Murat Cemcir önce sağlık durumunu sonra da iflas sürecini anlattı! Korkutan günler hakkında ilk açıklama
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 14:45
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 14:45

Oynadığı yapımlarla kısa süre de dikkatleri üzerine çeken , son zamanlarda sağlığıyla ilgili yoğun bir süreçten geçmişti. Öyle ki geçtiğimiz günlerde evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Aylar sonra görüntülenen Murat Cemcir, magazin muhabirlerinin sorularını cevaplarken önce sağlık durumuyla ilgili sonra da iflas ettiğine dair konuşulan iddialara açıklık getirdi. Korkutan günler hakkında ilk kez açıklamalarda bulunan Murat Cemcir, gündemdeki yerini alarak dikkatleri üzerine çekti.

MURAT CEMCİR ÖNCE SAĞLIK DURUMUNU SONRA DA İFLAS SÜRECİNİ ANLATTI!

Çalgı Çengi, Düğün Dernek ve Kardeş Payı gibi komedi projelerinde yer alan Murat Cemcir, geçtiğimiz aylarda hayranlarını korkutan bir gelişmeyle gündeme gelmişti. Evinde rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırılan Murat Cemcir, iç kanama geçirdiği bilgisiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Murat Cemcir önce sağlık durumunu sonra da iflas sürecini anlattı! Korkutan günler hakkında ilk açıklama

İç kanam nedeniyle hemen yoğun bakıma alınan Murat Cemcir, 3 gün boyunca yoğun bakım da tedavi görmüştü. ’nin haberine göre, 49 yaşındaki ünlü oyuncu zor günleri atlatarak yavaş yavaş atlatırken sağlık durumu her geçen gün daha iyiye gittiğini açıklamış, sağlığı hakkında ilk kez konuşmuştu.

Murat Cemcir önce sağlık durumunu sonra da iflas sürecini anlattı! Korkutan günler hakkında ilk açıklama

Murat Cemcir, “Üç gece yoğun bakımda kaldıktan sonra. 72 saat beklemek... Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi...” diyerek hastanenin de kendisiyle ilgilendiğini ifade etmişti. Hatta “Tıp elbette elinden geleni yaptı, yapacak da... Ameliyat süreçlerimi değerlendirince anladık ki Allah korumuş.” şeklinde açıklamalar yapmıştı.

Murat Cemcir önce sağlık durumunu sonra da iflas sürecini anlattı! Korkutan günler hakkında ilk açıklama

Sağlık açıklamalarına geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir davette kamera karşısına çıkan Cemcir, sıkıntılı süreçlerin geri de kaldığını ifade ederken, “Sıkıntı süreç atlattım ama şimdi çok iyiyim çok şükür. Ailemle ve arkadaşlarımla atlattım. Direkten döndüm. Dua eden herkese çok teşekkür ediyorum.” şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

Murat Cemcir önce sağlık durumunu sonra da iflas sürecini anlattı! Korkutan günler hakkında ilk açıklama

Etkinlikte muhabirlerin sorularını cevaplayan Murat Cemcir, son zamanlarda iflas ile ilgili ortaya atılan iddialara da açıklama getirdi. Murat Cemcir, iflas iddialarına “Şirketin yetkililerine ulaşmayan bir tebligat vardı. Buda bizim haberdar olmadığımız bir konuydu. Fakat haberdar olduktan sonra avukatlarımız gerekli itirazlarını yaptılar. Süreç hukuki bir süreçte ilerleyecek. Ben bunu bizim faydamıza sonuçlanacağını düşünüyorum.” Diyerek açıklık getirdi.

Murat Cemcir önce sağlık durumunu sonra da iflas sürecini anlattı! Korkutan günler hakkında ilk açıklama

KORKUTAN GÜNLER HAKKINDA İLK AÇIKLAMA

Gerek sağlığı gerekse de iflas konularıyla uzun zamandır gündemden düşmeyen Murat Cemcir, korkutan günler hakkında ilk açıklama yaparak hayranlarına kendisi hakkında bilgiler verdi. Hem sağlığını hem de iflas konusunda gerekli yerlere müracaat edildiğini ifade etti.

Murat Cemcir önce sağlık durumunu sonra da iflas sürecini anlattı! Korkutan günler hakkında ilk açıklama

Tabi bunlarla birlikte uzun süredir ekranlardan uzak olan Murat Cemcir, setlere geri dinmeye hazırlandığı bilgisini de verdi. Öyle ki yeni bir dizi projesiyle izleyici karşısına çıkacağının müjdesini vermişti. Şimdilerde formunu da korumak için düzenli yürüyüşler yaptığını da açıklamalarına ekledi.

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#murat cemcir
#Kardeş Payı
#Sabah Gazetesi
#Çalgı Çengi
#Düğün Dernek
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