Murat Dalkılıç son sağlık durumunu açıkladı! 10. kez ameliyat olmuştu

02 Kasım 2024 15:32 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 15:32

Şarkıcı Murat Dalkılıç, 10. kez burun ameliyatı oldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Dalkılıç, "Gayet iyiyim, her şey yolunda" diyerek sözlerine başlarken, sevenlerine de müjdeli haberi verdi.

Murat Dalkılıç​, doğuştan burun kemikleri dışarıda olduğu için geçtiğimiz gün 10. kez ameliyat​ masasına yattı. Sosyal medya hesabından son sağlık durumunu paylaşan şarkıcı, konserlerine başladığını duyurdu.

MURAT DALKILIÇ SEVENLERİNE MÜJDELİ HABERİ VERDİ

Geçirdiği ameliyat sonrası sevenlerini bilgilendiren Murat Dalkılıç, "GAYET İYİYİM HERŞEY YOLUNDA! Dün medyada çıkan haberler kısmi olarak doğru, ama yaşadığım sürecin sonuna geleli yaklaşık 3 ay oldu ve hayatıma sağlıklı bir şekilde devam ediyorum.. Konserlerimizi yapmaya başladık ufak ufak…Bu süreçte sizlerle paylaşmak için çok güzel şarkılar yaptım, yeni albüm ve şarkılarımı sizlerle söylemek için de heyecanlıyım.. Merak eden arayan mesaj atan tüm dost arkadaş ve sevenlerime sonsuz sevgilerimle.." dedi.

Murat Dalkılıç daha önce burnundan yaşadığı problemle ilgili; “Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Oramdan, buramdan bir şeyler alınıp, sürekli burnuma eklendi” açıklamasını yapmıştı.