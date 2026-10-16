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Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 07:58
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 07:58

Murat Dalkılıç'ın son görüntüsü dikkat çekti: Burnundaki tamponla konuşmakta zorlandı

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, 13'üncü kez burun ameliyatı geçirmesinin ardından bu kez katıldığı bir etkinlikteki görüntüleriyle gündeme geldi. Rol aldığı Kanlı Nigar oyununun lansmanında objektiflere yansıyan Dalkılıç'ın burnundaki tampon dikkat çekerken, açıklama yaptığı sırada konuşmakta zorlandığı anlar da kameralara yansıdı.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Murat Dalkılıç'ın son görüntüsü dikkat çekti: Burnundaki tamponla konuşmakta zorlandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 07:58
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 07:58

Doğuştan gelen rahatsızlığı nedeniyle çocukluk yıllarından bu yana burun bölgesinden çok sayıda operasyon geçiren , uzun ve zorlu bir tedavi sürecinden geçti. Daha önceki ameliyatlarında yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden şarkıcının lansmandaki son görüntüleri, yaşadığı süreci yeniden gündeme taşıdı.

ÇOCUKLUK YILLARINDAN BERİ AMELİYAT OLUYOR

Murat Dalkılıç'ın burun ameliyatlarıyla ilgili sağlık mücadelesi çocukluk dönemine kadar uzanıyor. İlkokul yıllarında burun kemiklerinin dışarıya doğru büyümesini önlemek amacıyla ilk operasyonunu geçiren sanatçının, iddialara göre hatalı bir müdahale sonucunda burnundaki kıkırdak dokusu tamamen alındı.

Murat Dalkılıç'ın son görüntüsü dikkat çekti: Burnundaki tamponla konuşmakta zorlandı

Kıkırdak desteğinin kaybolmasıyla burnunda çökme meydana gelen Dalkılıç, ilerleyen yıllarda bu sorunu gidermek için farklı operasyonlar geçirmek zorunda kaldı. Burnunun yeniden yapılandırılması amacıyla kulak ve kaburga bölgesinden alınan dokular kullanıldı. Ancak doku yenilenmesi sırasında yaşanan sorunlar, tedavi sürecini daha da zorlaştırdı.

Murat Dalkılıç'ın son görüntüsü dikkat çekti: Burnundaki tamponla konuşmakta zorlandı

AĞIR AMELİYATLAR GEÇİRDİ, KONSERLERİNE ARA VERDİ

Şarkıcının sağlık sorunları, zaman içinde daha ciddi bir boyuta ulaştı. Enfeksiyonun beynine yayılma ihtimaliyle karşı karşıya kaldığı süreçte yaklaşık 11 saat süren iki ağır ameliyat geçirdiği ve günlerce komada kaldığı biliniyor. Yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle bir dönem konserlerine de ara vermek zorunda kalan Dalkılıç, tedavi sürecini tamamlamak için uzun süre mücadele etti.

Murat Dalkılıç'ın son görüntüsü dikkat çekti: Burnundaki tamponla konuşmakta zorlandı

Doğal kıkırdak dokusunun yetersiz kalması üzerine burnuna medikal protez yerleştirilen sanatçı, geçirdiği son operasyonun ardından nefes alma konusunda iyileşme yaşadığını açıklamıştı.

"DOKTORLAR HİÇ ŞANS VERMİYORDU"

13'üncü burun ameliyatının ardından kendisini daha iyi hissettiğini belirten Murat Dalkılıç, 'ta vereceği konser öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplamıştı. Tedavi sürecindeki ilerlemenin kendisi için önemli olduğunu vurgulayan şarkıcı, yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlatmıştı:

Murat Dalkılıç'ın son görüntüsü dikkat çekti: Burnundaki tamponla konuşmakta zorlandı

"Kendimi iyi hissediyorum artık en önemlisi bu. Onun dışında sorun yavaş yavaş giderilecek herhalde diye düşünüyorum. Hiç giderilmeyecekti, hiçbir şans vermiyorlardı buraya kadar gelmesi çok önemli" 

Dalkılıç'ın bu açıklamaları, uzun süredir devam eden sağlık mücadelesinde kaydettiği ilerlemeyi gözler önüne sermişti.

KANLI NİGAR LANSMANINDAKİ GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Ünlü şarkıcı, son olarak rol aldığı Kanlı Nigar oyununun lansmanında görüntülendi. Etkinliğe katılan Dalkılıç'ın burnundaki tampon, davetlilerin ve sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Murat Dalkılıç'ın son görüntüsü dikkat çekti: Burnundaki tamponla konuşmakta zorlandı

Lansman sırasında açıklamalarda bulunan sanatçının konuşurken zorlandığı anlar da görüntülere yansıdı. Dalkılıç'ın son hali kısa sürede ilgi görürken hayranları, şarkıcının sağlık durumunu ve tedavi sürecindeki son gelişmeleri merak etmeye başladı.

HAYRANLARI SAĞLIK DURUMUNU MERAK EDİYOR

Burun bölgesinden geçirdiği çok sayıda operasyonla daha önce de gündeme gelen Murat Dalkılıç'ın etkinlikteki görüntüleri, sağlık mücadelesini yeniden hatırlattı. Özellikle burnundaki tampon ve konuşurken zorlandığı anlar öne çıkarken, sanatçının son durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.
 

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#murat dalkılıç
#kıbrıs
#Kanlı Nigar
#Magazin
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