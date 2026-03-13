Menü Kapat
Magazin
Murat Övüç'ün yargılandığı davada tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Murat Övüç'ün "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 13:31
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 13:31

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Övüç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatları da hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

MURAT ÖVÜÇ'ÜN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA HÜKMEDİLDİ

Savunma yapan Övüç, söz konusu videoyu tesettürlü kadın takipçilerini mutlu etmek ve mizah amaçlı çektiğini öne sürdü. Eyleminde bir art niyetinin olmadığını iddia eden Övüç, yanlış anlaşıldığı için özür diledi. Övüç, videoyu Şubat 2024'te çekip, kapatılan Instagram hesabından paylaştığını söyledi. Bahse konu videoyu paylaştığı eski hesabının sahne kostümleri nedeniyle kapatıldığını belirten Övüç, yeni hesabında ise takım elbiseli paylaşımlar yaptığını kaydetti.

Övüç, savunmasında, tahliyesini ve beraatini talep etti. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedip, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün sanal devriye çalışmalarında, bir sosyal medya hesabından sanık Murat Övüç'ün başörtüsü taktığı videonun paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtiliyor. İddianamede, yapılan inceleme sonucu, sanığın başında siyah ve kırmızı renklerden oluşan başörtüsü bulunduğu, Övüç'ün görüntüde sağ el yüzük parmağında bulunan yüzüğe dikkati çekecek şekilde özçekim yaptığı ve arka fonda türkü çaldığının tespit edildiği kaydediliyor. Sanığın, başörtüsüyle sosyal medyada alay ettiği ve başörtüsü kullanan kesime yönelik halkın diğer kesimini alenen tahrik etmek suretiyle üzerine atılı suçu işlediği ifade edilen iddianamede, Övüç hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

ETİKETLER
#Halkı Kin Ve Düşmanlığa Tahrik
#Segbİs
#Murat Övüç
#Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi
#Tutukluluk Halinin Devamı
#Magazin
