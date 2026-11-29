Mustafa Keser'in eşinin vefatını duyurduğu duygusal mesaj, sevenlerini de hüzne boğdu. Yaklaşık yarım asırlık evlilikleriyle tanınan çiftin vedası, sanat dünyasında büyük üzüntüye neden oldu. Nilüfer Keser için İstanbul Hasdal Çamlıvadi Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde sanatçının ailesi, yakın dostları ve sevenleri bir araya geldi. Özellikle torununun gözyaşları ve yakın dostlarının tabut başındaki feryatları yürekleri sızlattı.

MUSTAFA KESER ACI HABERİ DUYURMUŞTU

Mustafa Keser, 48 yıllık eşinin hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna açıklamıştı. Usta sanatçı, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"48 yıllık hayat arkadaşım, canım eşim bugün Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur."

Bu sözler kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşılırken, sanatçının sevenleri de taziye mesajlarıyla acısını paylaştı.

NİLÜFER KESER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

2. Sayfa'nın haberine göre Nilüfer Keser için 28 Kasım Cumartesi günü İstanbul Hasdal Çamlıvadi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanan Nilüfer Keser'i, ailesi ve yakınları son kez uğurladı. Törene Yeşilçam'ın tanınan oyuncularından Nuri Alço da katıldı. Dostunu bu zor gününde yalnız bırakmayan Alço, Mustafa Keser'e destek olan isimler arasında yer aldı.

TORUNUNUN GÖZYAŞLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Cenaze töreninde en zor anlardan biri Mustafa Keser'in torununun gözyaşlarına hâkim olamaması oldu. 48 yıllık eşini kaybeden sanatçı da büyük üzüntü yaşarken ayakta durmakta zorlandı. Yakınları, bu acı gününde Mustafa Keser'in yanında olarak kendisine destek vermeye çalıştı.

MUSTAFA KESER: "HELALLEŞEMEDİĞİM İÇİN ÜZÜLDÜM"

Snobmagazin'in haberine göre Mustafa Keser, eşinin son günlerinde yaşadıklarını anlatırken duygusal anlar yaşadı. Tedavi sürecinde doktorların ve sağlık çalışanlarının büyük çaba gösterdiğini belirten sanatçı, eşinin acı çekmeden hayatını kaybetmesinin kendileri için bir teselli olduğunu dile getirdi.

Mustafa Keser, yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle ifade etti:

"İşte son bir ayda daha hastanedeydik. Allah razı olsun doktorlardan, herkesten, bize helal etsinler. Tesellimiz odur ki, acı çekmeden Yüce Allah aldı. Hani kanser belki sizin de bilginiz var morfinin bile kesmediği acılarla gidiyorlar.

3,5 yıldır da biz de elimizden geleni, görevimizi yerine getirdiğimizin kanaatindeyim. Hakkımız helal olsun. O da hakkını bana helal ederdi muhakkak. Helalleşemediğim için üzüldüm..."

Sanatçının özellikle helalleşemeden vedalaşmak zorunda kalmasına ilişkin sözleri, cenazeye katılanları ve haberi takip edenleri derinden etkiledi.

50 YILLIK DOSTUNDAN TABUT BAŞINDA YÜREK BURKAN VEDA

Nilüfer Keser'in yaklaşık 50 yıllık dostu Gülşen Demir de cenaze töreninde duygularına hâkim olamadı. Arkadaşının fotoğrafını öpen Demir, tabutunun başında gözyaşları içinde "Hadi kalk" diye seslendi. Bu sözler, törende bulunanların yüreğini burktu.

"YANINDAYKEN VEFAT ETTİ"

Oyuncu Mihriban Er de Nilüfer Keser'in vefatının ardından yaşadığı acıyı dile getirdi. Uzun yıllardır aile gibi olduklarını belirten Er, hastanedeki son anlarında da Nilüfer Keser'in yanında bulunduğunu söyledi.

Mihriban Er, duygularını şu sözlerle anlattı:

"Onlar benim 25 yıldır ailemdi. Hastanede beraberdik, ben onun yanındayken vefat etti. Acım büyük"

SANAT DÜNYASINDAN TAZİYE MESAJLARI

Mustafa Keser'in 48 yıllık eşini kaybetmesi, sanat camiasında da büyük üzüntüyle karşılandı. Sevenleri ve müzik dünyasından çok sayıda isim, usta sanatçıya başsağlığı mesajları gönderdi. Cenaze töreninin sonunda çevresindekilerin başsağlığı dileklerine teşekkür eden Mustafa Keser, hayatının en zor günlerinden birini yaşadı.

KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU

Nilüfer Keser'in bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü ve kanserle mücadele ettiği biliniyordu. Son döneminde hastanede tedavi altında bulunan Keser, 26 Kasım'da yaşamını yitirdi.

48 YILLIK BİRLİKTELİK SON BULDU

Mustafa ve Nilüfer Keser çifti, uzun yıllar boyunca gözlerden uzak ve sakin bir yaşam sürmeyi tercih etti. Yaklaşık yarım asra yaklaşan evlilikleriyle dikkat çeken çift, birbirlerine bağlılıklarıyla tanınıyordu. 48 yıllık hayat arkadaşını kaybeden Mustafa Keser'in yaşadığı büyük acı, cenaze törenindeki görüntülere de yansıdı. Nilüfer Keser, sevenlerinin duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlanırken geride unutulmayacak anılar bıraktı.

