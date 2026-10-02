Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, son zamanlarda eşi Melis Sütşurup'un isminin geçtiği fon soruşturmasıyla gündemde yerini alıyor. Fon işlerine girmediğini defalarca sosyal medya hesabından duyuran ünlü şarkıcı, konserlerine ise kaldığı yerden devam ediyor. Eşiyle karı koca olmak dışında maddi anlamda ortak işlerinin olmadığını belirten Mustafa Sandal'ın yaptığı açıklamalar magazin gündeminde bomba etkisi oluşturuyor. Geçtiğimiz günlerde konser verdiği sırada yaptığı konuşmayla da sosyal medyada kısa sürede gündem olan ünlü şarkıcının, eşi hakkında herhangi bir açıklama yapmaması da büyük ses getirmişti. Fon soruşturması kapsamında eşinin yanında olmaktansa imajını korumaya çalışan Mustafa Sandal'ın, bu tutumu çeşitli eleştirileri de beraberinde getiriyor. Ünlü şarkıcının eşine karşı mesafeli bir tavır sergilemesi "iyi günde kötü günde" anlayışıyla bağdaşmadığı yorumlarını da gözler önüne seriyor. Mustafa Sandal'ın bu tutumu ise kriz anında eşine sırtını döndüğü eleştirilerine yol açıyor.

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HABERİN ÖZETİ Mustafa Sandal'ın, Melis Sütşurup sessizliği gündem oldu! "Ortak işimiz yok" dedi, konserlerine devam etti Şarkıcı Mustafa Sandal, eşi Melis Sütşurup'un adının karıştığı fon soruşturmasıyla gündemde yer alırken, eşine karşı sergilediği mesafeli tavır eleştirilere neden oluyor. Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından fon işlerine girmediğini ve eşiyle karı koca olmak dışında maddi ortak işlerinin olmadığını defalarca duyurdu. Fon soruşturması kapsamında eşi Melis Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarılmasına rağmen Mustafa Sandal konserlerine devam etti. Mustafa Sandal'ın, eşinin zorlu sürecinde yanında olmaktansa kendi imajını korumaya çalıştığı yönünde eleştiriler yer alıyor. Yorumcular, Sandal'ın bu tutumunu "iyi günde kötü günde" anlayışıyla bağdaşmadığını ve kriz anında eşine sırtını döndüğü şeklinde yorumluyor.

MUSTAFA SANDAL EŞİ MELİS SÜTŞURUP'U YALNIZ BIRAKTI!

Mustafa Sandal, sermaye piyasalarına yönelik yürütülen fon soruşturmasında adı geçen eşi Melis Sütşurup ile magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Son günlerde fon soruşturması kapsamında dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcının eşi Sütşurup hakkında yaptığı açıklamalarda bir hayli konuşulmuştu. Sandal, fon soruşturmasında adının geçmesinin ardından "Benim alnım ak!" şeklinde açıklama yapmıştı.

Ünlü şarkıcı, eşi ile ilgili gündeme gelen iddiaların kendisiyle ilişkilendirilmesine tepki göstermişti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işlerinin olmadığını belirtmişti. Eşi hakkında yakalama kararı çıkarılan Sandal'ın hiçbir şey olmamış gibi konserlerine kaldığı yerden devam etmesi de dikkatlerden kaçmamıştı.

Zaman zaman sosyal medya hesabından fon soruşturması kapsamında kendini aklayan açıklamalarda bulunan Mustafa Sandal, "Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır" açıklaması ise sosyal medyada yeni bir tartışmanın da fitini ateşledi. Özellikle geçtiğimiz günlerde gerçekleşen konserinde eşi ile alakalı hiçbir açıklamada bulunmaması çeşitli eleştirileri de beraberinde getirmişti.

Melis Sütşurup ile ilgili iddiaların kendisiyle ilişkilendirilmesini haksız ve kötü niyetli olarak değerlendiren Mustafa Sandal, eşiyle maddi bir ortaklıklarının bulunmadığının altını çizerek, fon işlerine girmediğini iddia etmişti. Tek gelir kapısının müzik olduğunu dile getiren ünlü şarkıcının, bu zorlu süreçte eşinin yanında olmaktansa imajını korumaya çalışması tepkilere neden oldu. Sandal'ın eşine karşı mesafeli bir tavır sergilemesi "iyi günde kötü günde" anlayışıyla bağdaşmadığı yorumlarını da gözler önüne serdi.

İMAJINI KORUMAK İÇİN EŞİNE SIRT ÇEVİRDİ!

Mustafa Sandal'ın fon soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan eşi Melis Sütşurup hakkında sessizliğini koruması magazin gündeminde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Yalnızca kendi imajını korumak adına yaptığı çarpıcı açıklamalarla adından söz ettiren Sandal'ın eşine bu zorlu süreçte çok mesafeli ve soğuk bir tavırla yaklaşması 'evlilik müessesesi' ile bağdaşmayacak bir hareket olarak yorumlandı.

Sabah'tan Tuba Kalçık'ın köşe yazısında yer verdiği habere göre; Mustafa Sandal'ın 'iyi günde, kötü günde' sözünü unutarak, yaptığı açıklamalar ile fırtına koptuğu an gemiyi terk etme aceleciliğini gözler önüne serdi. Kalçık, Sandal'ın ortaya koyduğu bu tavrın eşi ile sadece 'finansal bir ayrışmayı' değil, gönül ayrışmasını da açıkça ortaya koyduğunun altını çizdi.

Yıllar önce GÜNAYDIN'a konuşan Mustafa Sandal'ın Melis Sütşurup ile sevgili olduğu ve ayrıldığı dönemde "Melis çok iyi bir insan, birlikte vakit geçirdik ama kafamız uyuşmadı" dediği ortaya çıktı. Aradın yıllar geçti ve çift evlendi. Fakat Sandal'ın, eşine karşı tavırları değişmedi. Türk pop dünyasındaki imajını korumak için eşini zorlu sürecinde yalnız bıraktığı söylenen Sandal, çeşitli eleştirilere maruz kaldı.

Sabah'tan Tuba Kalçık, köşesine şu sözleri taşıdı:

"Mustafa Sandal kriz anında eşine sırtını dönerek, evlilik birliğini korumak yerine kendi çıkarlarını önceleyen, bencilce bir stratejiyi gözler önüne serdi. Umarım bu stratejisinden vazgeçer de fırtınalı günlerinde eşine evlenirken verdiği 'kötü günde de birlikte olma' sözünü tutar."