Türk pop müziğin sevilen ismi Mustafa Sandal'ın kayınpederi Cihan Sütşurup'un fon soruşturması sonrası suç çeteleri tarafından tehditler edildiği ortaya çıktı. Ancak suç çeteleri yalnızca Sütşurup'u tehdit etmekle kalmadı. Çetelerin bu kez hedefi ünlü şarkıcının eski çalışanı oldu. Mustafa Sandal'ın eski çalışanının evi suç çeteleri tarafından kurşunlandı. Evde oğlunun bulunduğu saldırının ardından çalışanı arayan şüpheliler, tehditler savurdu. Olayın ardından üç şüpheli tutuklanırken şüphelilerin kaçış görüntüleri de ortaya çıktı.

MUSTAFA SANDAL'IN KAYINPEDERİ CİHAN SÜTŞURUP'A TEHDİT MESAJI!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlarına ilişkin fon soruşturmasında, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri uygulanması talep edilmişti.

Soruşturma kapsamında ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleri ve malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istenmişti. Listede Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve kayınpederi Cihan Sütşurup da yer almıştı.

Fon soruşturması kapsamında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup ve kayınpederi Cihan Sütşurup'un adının geçmesinin ardından aile, haraç çetelerinin hedefi haline geldi. Ünlü şarkıcının kayınpederinden haraç isteyen çete, istedikleri parayı alamayınca Sütşurup’un kız kardeşinin aracını kundakladı.

Son zamanlarda fon soruşturmasında adı geçen aile adeta suç çetelerinin hedefi haline geldi. Sandal'ın kayınpederi Cihan Sütşurup'un fon soruşturması sonrası suç çeteleri tarafından tehditler edildiği ortaya çıktı.

ESKİ ÇALIŞANININ EVİ KURŞUNLANDI!

Suç çetelerinin bu seferki hedefi Mustafa Sandal’ın bir dönem birlikte çalıştığı eski çalışanı oldu. 8 Kasım akşamı saat 20.00 sıralarında eski çalışanın İstanbul’daki evine gelen saldırganlar, dairenin kapısına kadar çıkarak kurşun yağdırdı.

Saldırı sırasında evde Sandal’ın eski çalışanının oğlunun bulunduğu öğrenildi. Suç çeteleri yalnızca Cihan Sütşurup'u tehdit etmekle kalmadı. Haraç çetelerinin son hedefi olan eski çalışan, çeşitli tehditlerle karşı karşıya kaldı.

"PATRONUNA SÖYLE, KAYINPEDERİNE SÖYLESİN"

Saldırıdan sonra kaçan çeteler, Mustafa Sandal’ın eski çalışanını telefonla arayarak tehditler savurdu. Sandal aracılığıyla kayınpederi Cihan Sütşurup’a ulaşmasını isteyen saldırganlar, eski çalışana “Patronuna söyle, kayınpederine söylesin, bizim kestiğimiz cezayı versin” şeklinde konuştu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırı sonrası çalışma başlattı. Saldırıyı başlatan üç şüphelinin de yakalandığı öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca bir cinayet ve üç ayrı iş yeri kundaklama olayına karıştığı tespit edildi.

Adliyeye sevki gerçekleşen üç şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırganların olay yerinden kaçtığı anlar ise güvenlik kameralarına an be an yansıdı.