TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 13:39
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 13:39

Mustafa Sandal'ın yeni imajı şaşırttı! Harbiye sahnesine bambaşka bir görünümle çıktı

Mustafa Sandal, İstanbul'daki Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda verdiği konserle hayranlarıyla buluştu. Ünlü şarkıcının sahne performansı kadar saçlarını kısacık kestirmiş olması da dikkat çekti. Sandal'ın yıllardır alışılan görünümünden farklı tarzı, konserden gelen görüntülerle gündeme geldi.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Mustafa Sandal'ın yeni imajı şaşırttı! Harbiye sahnesine bambaşka bir görünümle çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 13:39
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 13:39

Türkçe pop müziğin unutulmaz isimlerinden Mustafa Sandal, bu kez şarkılarıyla değil, imajındaki değişiklikle konuşuldu. “Araba”, “Aya Benzer” ve “Jest Oldu” gibi hitleriyle hafızalara kazınan sanatçının kısa saçlı yeni görünümü, kendisini uzun yıllardır takip eden dinleyicilerini şaşırttı. Konserin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sandal, İstanbullulara teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

MUSTAFA SANDAL'IN YENİ İMAJI GÜNDEM OLDU

90'lı yıllardan bu yana Türkçe pop müziğin öne çıkan isimleri arasında yer alan , yıllar içinde pek çok hit şarkıya imza attı. “İsyankar”, “Pazara Kadar”, “Araba” ve “Aya Benzer” gibi parçalarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan sanatçı, bugün de konserlerinde dinleyicilerine müzik dolu anlar yaşatıyor.

Mustafa Sandal'ın yeni imajı şaşırttı! Harbiye sahnesine bambaşka bir görünümle çıktı

Sahne enerjisi ve danslarıyla tanınan Sandal, müzik kariyerinin yanı sıra kendine özgü tarzıyla da ilgi görüyor. Ancak Harbiye konserinde sanatçının görünümündeki değişiklik ön plana çıktı. Saçlarını oldukça kısa kestiren Sandal, alışılmış saç modelinden farklı bir tarzla sahneye çıktı.

Mustafa Sandal'ın yeni imajı şaşırttı! Harbiye sahnesine bambaşka bir görünümle çıktı

HARBiYE KONSERİNDE SAÇLARI DİKKAT ÇEKTİ

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenlerinin karşısına çıkan Mustafa Sandal, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konserden paylaşılan görüntülerde sanatçının yeni saç kesimi öne çıktı. Daha kısa saçlarıyla farklı bir görünüme kavuşan Sandal'ın , hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

Mustafa Sandal'ın yeni imajı şaşırttı! Harbiye sahnesine bambaşka bir görünümle çıktı

Uzun yıllardır müzik dünyasında kendine has tarzıyla yer edinen şarkıcının bu değişikliği, konserin konuşulan ayrıntılarından biri oldu. Sandal'ın sahne performansı ve sevilen şarkılarıyla buluşan dinleyiciler, geceden paylaşılan karelerde sanatçının yeni görünümünü de görme fırsatı buldu.

Mustafa Sandal'ın yeni imajı şaşırttı! Harbiye sahnesine bambaşka bir görünümle çıktı

KONSER SONRASI İSTANBUL'A TEŞEKKÜR ETTİ

Mustafa Sandal, konserin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geceye ilişkin duygularını dile getirdi. 'da soğuk havaya rağmen sıcak bir atmosfer yaşadıklarını belirten sanatçı, hayranlarına teşekkür etti.

Mustafa Sandal'ın yeni imajı şaşırttı! Harbiye sahnesine bambaşka bir görünümle çıktı

Sandal, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Soğuk bir İstanbul akşamında sımsıcak bir Harbiye atmosferi yaşadık :) Teşekkürler İstanbul! Sizi seviyorum.
Sanatçının bu mesajı, Harbiye'deki konserin ardından sevenleriyle kurduğu bağı bir kez daha ortaya koydu. Geceden geriye sevilen şarkılar, konser anları ve Mustafa Sandal'ın çok konuşulan yeni imajı kaldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mustafa Sandal’ın eşi Melisa Sütşurup’un kar rekortmeni olduğu ortaya çıktı! Fon listesinde dikkat çeken 15.7 milyar
Mustafa Sandal’ın eski bacanağı hakkında flaş karar! Cinayete ait yeni görüntüler ortaya çıktı
ETİKETLER
#İstanbul
#mustafa sandal
#imaj değişikliği
#Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu
#Türkçe Pop Müzik
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.