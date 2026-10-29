Mustafa Sandal'ın yeni imajı şaşırttı! Harbiye sahnesine bambaşka bir görünümle çıktı

Türkçe pop müziğin unutulmaz isimlerinden Mustafa Sandal, bu kez şarkılarıyla değil, imajındaki değişiklikle konuşuldu. “Araba”, “Aya Benzer” ve “Jest Oldu” gibi hitleriyle hafızalara kazınan sanatçının kısa saçlı yeni görünümü, kendisini uzun yıllardır takip eden dinleyicilerini şaşırttı. Konserin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sandal, İstanbullulara teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

MUSTAFA SANDAL'IN YENİ İMAJI GÜNDEM OLDU

90'lı yıllardan bu yana Türkçe pop müziğin öne çıkan isimleri arasında yer alan Mustafa Sandal, yıllar içinde pek çok hit şarkıya imza attı. “İsyankar”, “Pazara Kadar”, “Araba” ve “Aya Benzer” gibi parçalarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan sanatçı, bugün de konserlerinde dinleyicilerine müzik dolu anlar yaşatıyor.

Sahne enerjisi ve danslarıyla tanınan Sandal, müzik kariyerinin yanı sıra kendine özgü tarzıyla da ilgi görüyor. Ancak Harbiye konserinde sanatçının görünümündeki değişiklik ön plana çıktı. Saçlarını oldukça kısa kestiren Sandal, alışılmış saç modelinden farklı bir tarzla sahneye çıktı.

HARBiYE KONSERİNDE SAÇLARI DİKKAT ÇEKTİ

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenlerinin karşısına çıkan Mustafa Sandal, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konserden paylaşılan görüntülerde sanatçının yeni saç kesimi öne çıktı. Daha kısa saçlarıyla farklı bir görünüme kavuşan Sandal'ın imaj değişikliği, hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

Uzun yıllardır müzik dünyasında kendine has tarzıyla yer edinen şarkıcının bu değişikliği, konserin konuşulan ayrıntılarından biri oldu. Sandal'ın sahne performansı ve sevilen şarkılarıyla buluşan dinleyiciler, geceden paylaşılan karelerde sanatçının yeni görünümünü de görme fırsatı buldu.

KONSER SONRASI İSTANBUL'A TEŞEKKÜR ETTİ

Mustafa Sandal, konserin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geceye ilişkin duygularını dile getirdi. İstanbul'da soğuk havaya rağmen sıcak bir atmosfer yaşadıklarını belirten sanatçı, hayranlarına teşekkür etti.

Sandal, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Soğuk bir İstanbul akşamında sımsıcak bir Harbiye atmosferi yaşadık :) Teşekkürler İstanbul! Sizi seviyorum.

Sanatçının bu mesajı, Harbiye'deki konserin ardından sevenleriyle kurduğu bağı bir kez daha ortaya koydu. Geceden geriye sevilen şarkılar, konser anları ve Mustafa Sandal'ın çok konuşulan yeni imajı kaldı.