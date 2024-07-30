Nagehan Alçı sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! Gözler Rasim Ozan Kütahyalı'ya çevrildi
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
30 Temmuz 2024 16:04 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 16:12
Rasim Ozan Kütahyalı'dan boşanan Nagehan Alçı, kısa bir süre önce diplomat sevgilisinin olduğunu açıklamıştı. Sevgilisinin kim olduğu merak edilirken Nagehan Alçı, Yunan diplomat Stavros Christodoulidis ile ilk kez görüntülendi.
Rasim Ozan Kütahyalı'dan boşandıktan sonra şiddet gördüğüne dair açıklamalarıyla gündemde olan Nagehan Alçı, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.
NAGEHAN ALÇI İLE STAVROS CHRISTODOULIDIS İLE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı 3 Ekim 2023’te boşandıktan sonra Alçı şiddet iddialarıyla da gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde Yunan diplomatla sevgili olduğunu açıklayan Nagehan Alçı, Stavros Christodoulidis ile ilk kez görüntülendi.
STAVROS CHRISTODOULIDIS KİMDİR?
Yunanistan Başkonsolos Vekili olarak İstanbul’da görev yapan Stavros Christodoulidis, Yunanistan Başkonsolosluğu’nun düzenlediği pek çok etkinlikte de yer alıyor.
Kaynak: tgrthaber.com