Nagehan Alçı sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! Gözler Rasim Ozan Kütahyalı'ya çevrildi

30 Temmuz 2024 16:04 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 16:12

Rasim Ozan Kütahyalı'dan boşandıktan sonra şiddet gördüğüne dair açıklamalarıyla gündemde olan Nagehan Alçı, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.

NAGEHAN ALÇI İLE STAVROS CHRISTODOULIDIS İLE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı 3 Ekim 2023’te boşandıktan sonra Alçı şiddet iddialarıyla da gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde Yunan diplomatla sevgili olduğunu açıklayan Nagehan Alçı, Stavros Christodoulidis ile ilk kez görüntülendi.

STAVROS CHRISTODOULIDIS KİMDİR?

Yunanistan Başkonsolos Vekili olarak İstanbul’da görev yapan Stavros Christodoulidis, Yunanistan Başkonsolosluğu’nun düzenlediği pek çok etkinlikte de yer alıyor.