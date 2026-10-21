Naz Elmas’tan üzen haber! Annesi apar topar hastaneye kaldırıldı

Oynadığı yapımlarla dikkatleri üzerine çeken Naz Elmas, uzun süredir ekranlarda görülmezken kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde yer alıyor. Annesi Meral Elmas’ın beynine pıhtı atması sonucu apar topar hastaneye kaldırıldı. Annesinin sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Naz Elmas, yakından takip edilen isimlerden biri oluyor.

NAZ ELMAS’TAN ÜZEN HABER!

Ünlü oyuncu Naz Elmas, oyunculuk kariyerinin dışında özel hayatıyla da gündemdeki yerini almaya başladı. Uzun zamandır ekranlarda gözükmeyen oyuncu Naz Elmas’tan hayranlarını üzen haber geldi. Annesi Meral Elmas’ın son zamanlarda sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenildi.

Şimdilerde beynine pıhtı atması nedeniyle geçen hafta hastaneye kaldırılan anne Meral Elmas’ın üç gün boyunca yoğun bakımda kaldığı ve burada tedavi gördüğü öğrenildi. Sağlık durumunun stabil hale gelmesinin ardından normal odaya alınan Meral Elmas’ın sağlık durumuna ilişkin detaylar da merak konusu oluyor.

ANNESİ APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Ünlü oyuncu Naz Elmas’ın annesinin bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraştığı gündeme geliyordu. Son geçtiğimiz günlerde de beynine pıhtı atması sonucu acilen hastaneye kaldırılan anne Meral Elmas, sağlık durumunun normale dönmesinin ardından normal odaya alındı.

Naz Elmas annesinin sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Naz Elmas, annesini bir an olsun yalnız bırakmadı. Yoğun bakımda üç gün kaldıktan sonra normal odaya alınmasının ardından sosyal medyadan oyuncuya destek mesajları da geldi.

Yaşadığı zor günlerden sonra kendilerine ulaşarak destek olanlara teşekkürlerini ileten Naz Elmas, annesinin sağlığına kavuşmasını ve güzel haberleri takipçileriyle paylaşmayı da umduğunu ifade etti.

Şimdilerde annesini sağlık durumu hakkında stabil olduğu bilinirken, ünlü oyuncu Naz Elmas, yakından takip edilen isimler arasında yerini aldı.