Usta sanatçı Necla Uygur’un vefatının ardından cenaze töreninin ayrıntıları netleşti. 8 Ekim’de hayatını kaybeden sanatçının ne zaman ve nerede son yolculuğuna uğurlanacağı belli oldu. Peki, Necla Uygur’un cenaze namazı saat kaçta kılınacak ve cenazesi nereye defnedilecek? İşte Necla Uygur’un cenaze programı...

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HABERİN ÖZETİ Necla Uygur cenaze programı ne? Necla Uygur cenazesi ne zaman yapılacak? Merhum sanatçı Nejat Uygur'un eşi Necla Uygur 89 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti ve cenaze töreninin detayları belli oldu. 8 Ekim'de hayatını kaybeden Necla Uygur'un vefat haberini oğlu Behzat Uygur sosyal medya hesabından duyurdu. Cenaze namazı Teşvikiye Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak. Usta sanatçının naaşı törenin ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Süheyl ve Behzat Uygur'un annesi olan Necla Uygur, 2013 yılında eşi Nejat Uygur'u kaybetmişti.

NECLA UYGUR HAYATINI KAYBETTİ?

Merhum sanatçı Nejat Uygur’un eşi Necla Uygur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Süheyl ve Behzat Uygur’un annesi olan usta sanatçının vefat haberini oğlu Behzat Uygur, sosyal medya hesabından duyurdu.

Behzat Uygur, paylaşımında annesinin vefatını derin bir üzüntüyle duyurduklarını belirterek, Necla Uygur’un 9 Ekim Cuma günü Teşvikiye Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacağını açıkladı. Usta sanatçının naaşı, törenin ardından Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

NECLA UYGUR CENAZE PROGRAMI

Usta sanatçı Necla Uygur’un cenaze töreni, 9 Ekim 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Sanatçının cenaze namazı, ikindi namazının ardından İstanbul’daki Teşvikiye Camii’nde kılınacak. Törenin ardından Necla Uygur, Feriköy Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

NECLA UYGUR KİMDİR?

89 yaşında hayatını kaybeden Necla Uygur, Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Nejat Uygur’un eşiydi. 2013 yılında eşini kaybeden Necla Uygur, oğulları Süheyl ve Behzat Uygur ile birlikte tiyatro dünyasıyla bağını sürdürdü. Uygur ailesi, yıllar boyunca sahne çalışmaları ve tiyatro oyunlarıyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Nejat Uygur’un sanat mirasının yaşatılmasında ailesiyle birlikte önemli bir yere sahip olan Necla Uygur, vefatıyla sanat dünyasını yasa boğdu.

Necla Uygur’un vefatı, sanat dünyasında derin bir üzüntüye neden oldu. Eşi Nejat Uygur’un ardından ailesiyle birlikte tiyatro geleneğini sürdüren usta isim, ardında unutulmayacak anılar bıraktı. Necla Uygur, ailesi ve sanat dünyasındaki yeriyle hatırlanmaya devam edecek.