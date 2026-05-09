Şarkılarıyla küçükten büyüğe herkesin sevdiği olan Neşet Ertaş, ailesi ile gündeme geldi. Türk halk müziğinin en önemli isimlerinden biri olan Neşet Ertaş’ın ailesi Erol Parlak ile mahkemelik oldu. Ünlü ismin yayınlanmamış eserlerinde hukuk savaşına giren aile, Ertaş’ın o dönemlerde akıl sağlığının yerinde olmadığı gündeme taşımıştı. Mahkemeye taşınan hukuki işlemde aileyi üzen karar çıktı. İşte detaylar…

HABERİN ÖZETİ Neşet Ertaş’ın yayınlanmamış eserlerinde hukuk savaşı! Mahkeme de aileyi üzen karar Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Neşet Ertaş'ın ailesi, sanatçının yayınlanmamış eserlerinin hak sahibi olarak belirlenen Erol Parlak ile mahkemelik oldu ancak mahkeme, ailenin 'akıl sağlığı yerinde değil' iddialarını reddetti. Neşet Ertaş'ın daha önce hiç yayınlanmamış eserlerinin hak sahibi olarak Erol Parlak belirlendi. Neşet Ertaş'ın ailesi, sanatçının imzayı attığı dönemde akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia ederek hukuki işlem başlattı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada Adli Tıp raporu, Neşet Ertaş'ın akıl sağlığının yerinde olduğunu belirtti. Mahkeme, ailenin muvafakatnamenin iptal talebi davasını reddetti.

Türk halk müziğinin en önemli isimlerinden biri olan Neşet Ertaş, yayınlanmamış eserleriyle gündeme geldi. Neşet Ertaş’ın ömrünün sonuna yaklaşan bir dönemde daha önce hiç yayınlanmamış eserlerinin hak sahibi olarak Erol Parlak’ı belirledi.

Ancak usta ismin ailesi bu işlemin tamamen usulsüz olduğunu iddia ederek hukuki işlem başlattı. Söz konusu olay da aile, babalarının imzayı attığı sırada kanser tedavisi gördüğünü ve ilaçlar kullandığını ifade ederek Neşet Ertaş’ın akıl sağlığının yerinde olmadığı dönemlerde gerçekleştiğini belirtti.

Dava İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Adli Tıp raporuna göre, Neşet Ertaş’ın akıl sağlığının yerinde olduğu ifade edildi. Konu hakkında herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadığı belirtildi. Neşet Ertaş’ın o dönemde akıl sağlığının yerinde olduğu ve hukuki işlem yapma ehliyeti olduğu belgelendi.

Neşet Ertaş’ın ailesinin hukuki sürece girdiği yayınlanmamış eserler için mahkeme kararını verdi. Magazin gündemine de bomba gibi düşen bu olay da aileyi üzen karar verildi.

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, Adli Tıp raporu ve sunulan deliller neticesinde mahkeme kararını verdi. Ailenin ‘akıl sağlığı yerinde değil’ olarak verdikleri iddialar mahkeme tarafından yerinde bulunmadı.

Erol Parlak’ın haklılığına hükmeden mahkeme, muvafakatnamenin iptal talebi davasının reddine karar verdi. Neşet Ertaş’ın ailesini üzen bu haber kamuoyunda dikkat çekti. Adeta magazin gündemine bomba gibi düştü.

Bozkırın Tenezesi olarak tanınan Neşet Ertaş, 25 Eylül 2012 yılında tedavi gördüğü hastanede mesane kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti. 74 yaşında hayata veda eden isim, geride sevilen türküleriyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.