Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Seda Bakan 79. Cannes Film Festivali’nde! Türkiye’yi temsil edecek

Seda Bakan, uluslararası sinema dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan 79. Cannes Film Festivali’nde Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor. Başarılı oyuncu, bu yıl ünlü mücevher markası Roberto Bravo’nun özel davetlisi olarak kırmızı halıda boy gösterecek ve festivalin dikkat çeken isimleri arasında yer alacak.

Seda Bakan 79. Cannes Film Festivali'nde! Türkiye'yi temsil edecek
, uluslararası sinema dünyasının en prestijli etkinlikleri arasında gösterilen 79. ’nde Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor. Başarılı oyuncu, bu yıl ünlü mücevher markası Roberto Bravo’nun özel davetlisi olarak kırmızı halıda yer alacak ve festivalin en çok ilgi çeken isimlerinden biri olacak. Cannes’ın dünyaca ünlü kırmızı halısında boy gösterecek olan Bakan’ın, hem moda tercihleri hem de festivaldeki temsiliyeti şimdiden uluslararası basının dikkatini çekmiş durumda.

HABERİN ÖZETİ

Seda Bakan 79. Cannes Film Festivali’nde! Türkiye’yi temsil edecek

Seda Bakan, 79. Cannes Film Festivali'nde Türkiye'yi Roberto Bravo'nun davetlisi olarak temsil edecek.
Seda Bakan, 79. Cannes Film Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek.
Ünlü oyuncu, Roberto Bravo'nun özel davetlisi olarak kırmızı halıda yer alacak.
Bakan, festival programı kapsamında Ryūsuke Hamaguchi imzalı “All Of A Sudden” filminin özel gösterimine katılacak.
Seda Bakan, 14-16 Mayıs tarihleri arasında Fransa'nın Cannes kentinde bulunacak.
1985 Gebze doğumlu olan Seda Bakan, Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunudur.
Oyuncu, “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi” dizisindeki Eda karakteriyle tanınmıştır.
SEDA BAKAN 79. CANNES FİLM FESTİVALİ’NDE

Festival programı kapsamında Bakan, ana yarışma seçkisinde yer alan, usta yönetmen Ryūsuke Hamaguchi imzalı “All Of A Sudden” filminin özel gösterimine katılacak.

SEDA BAKAN 79. CANNES FİLM FESTİVALİ'NDE

Virginie Efira ve Tao Okamoto gibi uluslararası yıldızların rol aldığı yapım, festivalin en çok konuşulan filmleri arasında gösteriliyor. Bakan’ın Cannes’taki varlığı, hem adına hem de moda ve görünümü açısından merakla takip ediliyor.

Seda Bakan 79. Cannes Film Festivali'nde! Türkiye'yi temsil edecek

SEDA BAKAN 79. CANNES FİLM FESTİVALİ'NDE

14–16 Mayıs tarihleri arasında Fransa’nın Cannes kentinde bulunacak olan Seda Bakan’ın, yoğun ama seçkin bir programla festivalde yer alması bekleniyor.

Seda Bakan 79. Cannes Film Festivali'nde! Türkiye'yi temsil edecek

Kırmızı halıda giyeceği kostümler şimdiden sosyal medyada ve magazin kulislerinde konuşulmaya başlanırken, oyuncunun uluslararası basında da dikkat çekmesi öngörülüyor.

Seda Bakan 79. Cannes Film Festivali'nde! Türkiye'yi temsil edecek

SEDA BAKAN KİMDİR?

10 Ekim 1985’te Kocaeli’nin Gebze ilçesinde doğan Seda Bakan, Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü’nden mezun olduktan sonra oyunculuk alanına yöneldi. Televizyon kariyerine adım attığı ilk yıllarda dikkat çekmeye başlayan Bakan, özellikle “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi” dizisindeki Eda karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı ve sektördeki yerini sağlamlaştırdı.

SEDA BAKAN KİMDİR?

Sonraki yıllarda “Kardeş Payı”, “Zeytin Tepesi” ve “Arif V 216” gibi hem televizyon hem sinema projelerinde yer alan oyuncu, komedi ve drama türlerindeki başarılı performanslarıyla öne çıktı. Hem ekran başarısı hem de doğal oyunculuk tarzıyla sevilen isimlerden biri haline gelen Bakan, aynı zamanda özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Evli ve iki çocuk annesi olan oyuncu, Türk televizyon ve sinema dünyasının en istikrarlı isimlerinden biri olarak kariyerini sürdürüyor.

