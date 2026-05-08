Seda Bakan, uluslararası sinema dünyasının en prestijli etkinlikleri arasında gösterilen 79. Cannes Film Festivali’nde Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor. Başarılı oyuncu, bu yıl ünlü mücevher markası Roberto Bravo’nun özel davetlisi olarak kırmızı halıda yer alacak ve festivalin en çok ilgi çeken isimlerinden biri olacak. Cannes’ın dünyaca ünlü kırmızı halısında boy gösterecek olan Bakan’ın, hem moda tercihleri hem de festivaldeki temsiliyeti şimdiden uluslararası basının dikkatini çekmiş durumda.

HABERİN ÖZETİ Seda Bakan 79. Cannes Film Festivali’nde! Türkiye’yi temsil edecek Seda Bakan, 79. Cannes Film Festivali'nde Türkiye'yi Roberto Bravo'nun davetlisi olarak temsil edecek. Seda Bakan, 79. Cannes Film Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek. Ünlü oyuncu, Roberto Bravo'nun özel davetlisi olarak kırmızı halıda yer alacak. Bakan, festival programı kapsamında Ryūsuke Hamaguchi imzalı “All Of A Sudden” filminin özel gösterimine katılacak. Seda Bakan, 14-16 Mayıs tarihleri arasında Fransa'nın Cannes kentinde bulunacak. 1985 Gebze doğumlu olan Seda Bakan, Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunudur. Oyuncu, “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi” dizisindeki Eda karakteriyle tanınmıştır.

SEDA BAKAN 79. CANNES FİLM FESTİVALİ’NDE

Festival programı kapsamında Bakan, ana yarışma seçkisinde yer alan, usta yönetmen Ryūsuke Hamaguchi imzalı “All Of A Sudden” filminin özel gösterimine katılacak.

Virginie Efira ve Tao Okamoto gibi uluslararası yıldızların rol aldığı yapım, festivalin en çok konuşulan filmleri arasında gösteriliyor. Bakan’ın Cannes’taki varlığı, hem Türk sineması adına hem de moda ve kırmızı halı görünümü açısından merakla takip ediliyor.

14–16 Mayıs tarihleri arasında Fransa’nın Cannes kentinde bulunacak olan Seda Bakan’ın, yoğun ama seçkin bir programla festivalde yer alması bekleniyor.

Kırmızı halıda giyeceği kostümler şimdiden sosyal medyada ve magazin kulislerinde konuşulmaya başlanırken, oyuncunun uluslararası basında da dikkat çekmesi öngörülüyor.

SEDA BAKAN KİMDİR?

10 Ekim 1985’te Kocaeli’nin Gebze ilçesinde doğan Seda Bakan, Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü’nden mezun olduktan sonra oyunculuk alanına yöneldi. Televizyon kariyerine adım attığı ilk yıllarda dikkat çekmeye başlayan Bakan, özellikle “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi” dizisindeki Eda karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı ve sektördeki yerini sağlamlaştırdı.

Sonraki yıllarda “Kardeş Payı”, “Zeytin Tepesi” ve “Arif V 216” gibi hem televizyon hem sinema projelerinde yer alan oyuncu, komedi ve drama türlerindeki başarılı performanslarıyla öne çıktı. Hem ekran başarısı hem de doğal oyunculuk tarzıyla sevilen isimlerden biri haline gelen Bakan, aynı zamanda özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Evli ve iki çocuk annesi olan oyuncu, Türk televizyon ve sinema dünyasının en istikrarlı isimlerinden biri olarak kariyerini sürdürüyor.

