Editor
Editor
 Dilek Ulusan

Seda Bakan Arif V 216'daki rol arkadaşı Ozan Güven'i takipten çıktı

Rüya Gibi dizisiyle uzun bir aranın ardından ekranlara dönen Seda Bakan'dan Ozan Güven hamlesi geldi. Daha önce Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı Arif V 216'da beraber rol alan ikiliden Seda Bakan, Ozan Güven'i takip etmeyi bıraktı.

Seda Bakan Arif V 216'daki rol arkadaşı Ozan Güven'i takipten çıktı
Zeytin Ağacı, Kara Bela, Behzat Ç, Geniş Aile, Adanalı ve Esas Oğlan gibi yapımlarda rol alan Seda Bakan'ın yeni hamlesi dikkat çekti. Daha önce sosyal medyada y yeni bir hamle geldi. Daha önce Tuba Büyüküstün ve Hadise ile yaşadığı problemlerle çok konuşulan Seda Bakan'dan bu sefer ise Ozan Güven hamlesi geldi.

SEDA BAKAN'DAN OZAN GÜVEN HAMLESİ

Oyunculuğu kadar sosyal medya hamleleriyle de sık sık gündeme gelen Seda Bakan, bu kez ise Arif V 216'da birlikte rol aldığı Ozan Güven'i takipten çıktı. Cem Yılmaz’ın kadro paylaşımında Ozan Güven’e yer vermemesi sonrası gelen bu adım kafa karıştırdı.

Seda Bakan Arif V 216'daki rol arkadaşı Ozan Güven'i takipten çıktı

SEDA BAKAN'IN HADİSE İLE TUBA BÜYÜKÜSTÜN İLE YAŞADIĞI TARTIŞMALAR GÜNDEM OLDU

Hadise’nin ilk kez oyunculuk deneyimi yaşadığı “Esas Oğlan” beğenilmemiş, Seda Bakan bir sosyal medya kullanıcısının “Harcattın kendi kendini ya” şeklindeki yorumunu beğenince Hadise tepki göstermişti. Bakan, “Seri like’a bağladım herhalde, elim çarpmıştır” diyerek kendini savunmuştu.

Seda Bakan Arif V 216'daki rol arkadaşı Ozan Güven'i takipten çıktı
Katy Perry ile Justin Trudeau Davos Ekonomik Forumu'na beraber katıldı! Tüm gözler onlara çevrildi
Güllü'nün kızının eski nişanlısı Kervan Eminoğlu serbest bırakıldı
