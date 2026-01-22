Seda Bakan Arif V 216'daki rol arkadaşı Ozan Güven'i takipten çıktı

Zeytin Ağacı, Kara Bela, Behzat Ç, Geniş Aile, Adanalı ve Esas Oğlan gibi yapımlarda rol alan Seda Bakan'ın yeni hamlesi dikkat çekti. Daha önce sosyal medyada y yeni bir hamle geldi. Daha önce Tuba Büyüküstün ve Hadise ile yaşadığı problemlerle çok konuşulan Seda Bakan'dan bu sefer ise Ozan Güven hamlesi geldi.

SEDA BAKAN'DAN OZAN GÜVEN HAMLESİ

Oyunculuğu kadar sosyal medya hamleleriyle de sık sık gündeme gelen Seda Bakan, bu kez ise Arif V 216'da birlikte rol aldığı Ozan Güven'i takipten çıktı. Cem Yılmaz’ın kadro paylaşımında Ozan Güven’e yer vermemesi sonrası gelen bu adım kafa karıştırdı.

SEDA BAKAN'IN HADİSE İLE TUBA BÜYÜKÜSTÜN İLE YAŞADIĞI TARTIŞMALAR GÜNDEM OLDU

Hadise’nin ilk kez oyunculuk deneyimi yaşadığı “Esas Oğlan” beğenilmemiş, Seda Bakan bir sosyal medya kullanıcısının “Harcattın kendi kendini ya” şeklindeki yorumunu beğenince Hadise tepki göstermişti. Bakan, “Seri like’a bağladım herhalde, elim çarpmıştır” diyerek kendini savunmuştu.