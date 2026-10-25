Nev son yolculuğuna uğurlandı! Türk müziğinde hüzünlü veda!

Türk pop-rock müziğinin kendine özgü sesiyle tanınan sanatçı Nev, 57 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan müzisyen için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Törene ailesi, yakınları, sanat dünyasından isimler ve sevenleri katıldı.

NEV’E SON GÖREV!

Bir süredir karaciğer ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören sanatçı Nev, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

"Zor", "Sen Gibi", "Benmişim" gibi unutulmaz şarkılara imza atan, gerçek adı Nevzat Doğansoy olan ünlü şarkıcı Nev hayatını kaybetti. 3 Eylül tarihinde bilinç kaybı yaşaması üzerine hastaneye kaldırılan ve ilk müdahalenin ardından entübe edilen sanatçı, yoğun bakımdaki tedavisi sürerken 22 Ekim'de ikinci kez entübe edilmişti. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Nev, 57 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Merhum sanatçı için bugün Altunizade İlahiyat Camii'nde cenaze namazı kılındı. Yoğun katılımın olduğu törende, sanatçının ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra siyasiler de yer aldı. Cenazeye katılan isimler arasında Süleyman Soylu da bulundu. Kılınan namazın ardından Nevzat Doğansoy'un naaşı toprağa verildi.

NEV KİMDİR?

Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan Nev, şarkıcı, söz yazarı ve besteci kimliğiyle tanınıyor. Pop-rock müziği farklı müzikal etkilerle buluşturan sanatçı, özellikle 2000’li yılların başında yayımladığı eserlerle adını geniş kitlelere duyurdu.

Müziğe küçük yaşlarda mandolin çalarak başlayan Nev, üniversite döneminde elektro gitarla tanıştı. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olan sanatçı, finans alanında yüksek lisans yaptı ve bir süre iş hayatında çalıştı. Ancak müziğe olan ilgisi nedeniyle kariyerini bu alanda sürdürmeye karar verdi.