Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 17:55
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 17:55

Nev son yolculuğuna uğurlandı! Türk müziğinde hüzünlü veda!

Türk pop-rock müziğinin sevilen isimlerinden Nev, 57 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan sanatçı için İstanbul’da cenaze töreni düzenlendi. Ailesi, yakınları, sanat dünyasından dostları ve sevenleri, usta müzisyene veda etmek için bir araya geldi.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 17:55
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 17:55

Türk pop-rock müziğinin kendine özgü sesiyle tanınan sanatçı , 57 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından ’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan müzisyen için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Törene ailesi, yakınları, sanat dünyasından isimler ve sevenleri katıldı.

NEV’E SON GÖREV!

Bir süredir karaciğer ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören sanatçı Nev, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Nev son yolculuğuna uğurlandı! Türk müziğinde hüzünlü veda!

"Zor", "Sen Gibi", "Benmişim" gibi unutulmaz şarkılara imza atan, gerçek adı Nevzat Doğansoy olan ünlü şarkıcı Nev hayatını kaybetti. 3 Eylül tarihinde bilinç kaybı yaşaması üzerine hastaneye kaldırılan ve ilk müdahalenin ardından entübe edilen sanatçı, yoğun bakımdaki tedavisi sürerken 22 Ekim'de ikinci kez entübe edilmişti. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Nev, 57 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Nev son yolculuğuna uğurlandı! Türk müziğinde hüzünlü veda!

Merhum sanatçı için bugün Altunizade İlahiyat Camii'nde cenaze namazı kılındı. Yoğun katılımın olduğu törende, sanatçının ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra siyasiler de yer aldı. Cenazeye katılan isimler arasında da bulundu. Kılınan namazın ardından Nevzat Doğansoy'un naaşı toprağa verildi.

NEV KİMDİR?

Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan Nev, şarkıcı, söz yazarı ve besteci kimliğiyle tanınıyor. Pop-rock müziği farklı müzikal etkilerle buluşturan sanatçı, özellikle 2000’li yılların başında yayımladığı eserlerle adını geniş kitlelere duyurdu.

Nev son yolculuğuna uğurlandı! Türk müziğinde hüzünlü veda!

Müziğe küçük yaşlarda mandolin çalarak başlayan Nev, üniversite döneminde elektro gitarla tanıştı. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olan sanatçı, finans alanında yüksek lisans yaptı ve bir süre iş hayatında çalıştı. Ancak müziğe olan ilgisi nedeniyle kariyerini bu alanda sürdürmeye karar verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Nev’in yarım kalan hayali yürek burktu! Mayıs ayında anlatmıştı
Şarkıcı Nev kimdir, kaç yaşındaydı? Nev evli miydi, çocuğu var mıydı?
ETİKETLER
#İstanbul
#Nev
#süleyman soylu
#Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi
#Nevzat Doğansoy
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.