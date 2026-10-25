“Zor”, “Mühürlü Kaderim” ve “Sen Gibi” gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Nevzat Doğansoy, kendine özgü sesi ve besteleriyle Türk müziğinde özel bir yer edindi. Uzun süredir karaciğer rahatsızlığıyla mücadele eden sanatçının mayıs ayında verdiği röportajda anlattığı denizci şarkıları albümü, şimdi onun ardından hatırlanan en hüzünlü ayrıntılardan biri oldu.

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HABERİN ÖZETİ Nev’in yarım kalan hayali yürek burktu! Mayıs ayında anlatmıştı Türk müziğinin sevilen isimlerinden Nevzat Doğansoy, uzun süredir mücadele ettiği karaciğer rahatsızlığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Sanatçı, 'Zor', 'Mühürlü Kaderim' ve 'Sen Gibi' gibi şarkılarıyla tanınıyordu. 3 Eylül'de evinde bilincini kaybetmesinin ardından hastaneye kaldırılan Doğansoy, karaciğer yetmezliği teşhisiyle yoğun bakımda tedavi gördü. Tedavi sürecinde iki kez entübe edilen sanatçı, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Nevzat Doğansoy, vefatından önce denizci şarkılarından oluşan bir albüm hazırlıyordu. Bu albümde Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun 'Çakıl' adlı şiirini de bestelediğini belirtmişti.

NEVZAT DOĞANSOY’UN SAĞLIK DURUMU NASIL KÖTÜLEŞTİ?

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Nevzat Doğansoy’un durumu, 3 Eylül’de evinde bilincini kaybetmesinin ardından ağırlaştı. Acil olarak hastaneye kaldırılan sanatçıya karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu ve yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Tedavi sürecinde iki kez entübe edilen Nev, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Sanatçının hayatını kaybettiği haberini menajeri İlker Ercan duyurdu. Vefat haberi, yıllardır şarkılarıyla dinleyicilerinin hayatına eşlik eden müzisyenin hayranlarını ve sanat camiasını derin bir üzüntüye sürükledi.

DENİZCİ ŞARKILARINDAN OLUŞAN BİR ALBÜM HAZIRLIYORDU

Nev’in vefatının ardından, mayıs ayında verdiği röportajda müziğe ve geleceğe dair paylaştığı düşünceler yeniden hatırlandı. Küçük yaşta babasını kaybetmesine rağmen müzikle bağını sürdüren sanatçı, hayatında denizin de çok özel bir yere sahip olduğunu anlatmıştı.

Denize duyduğu sevgiyi müziğine taşımak isteyen Nev, denizci şarkılarından oluşan özel bir albüm üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Sanatçı için bu proje yalnızca yeni bir albüm hazırlığı değil, aynı zamanda yıllardır içinde taşıdığı tutkuyu müzik aracılığıyla dinleyicileriyle buluşturma isteğiydi.

“EN BÜYÜK MOTİVASYONUM YENİ ŞARKILAR ÜRETMEK”

Müziğe olan bağlılığını her fırsatta dile getiren Nevzat Doğansoy, yeni şarkılar yazmanın, bestelemenin ve stüdyoda kayıt yapmanın kendisine büyük bir heyecan verdiğini belirtmişti. Sanatçının mayıs ayındaki röportajında kullandığı şu sözler, onun müzikle kurduğu bağı bir kez daha ortaya koydu:

“Benim tabii, en büyük motivasyonum yeni şarkılar üretmek; o sözleri yazmak, bestelemek ve kaydetmek.”

Bu sözler, Nev’in müziği yalnızca geçmişteki başarılarından ibaret görmediğini, yeni eserler üretme arzusunu da koruduğunu gösteriyordu. Sevenleri için sanatçının ardından kalan en değerli miraslardan biri, müziğe duyduğu bu güçlü bağlılık oldu.

BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU’NUN ŞİİRİNİ BESTELEMİŞTİ

Nev’in hazırlıklarını sürdürdüğü albümle ilgili dikkat çeken ayrıntılardan biri de edebiyatla kurduğu bağdı. Sanatçı, deniz temasının izlerini taşıyan çalışmalarının yanı sıra, edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun “Çakıl” adlı şiirini bestelediğini de açıklamıştı.

Her albümünde denize ilişkin duygu ve izlere yer verdiğini belirten Nevzat Doğansoy, bu kez denizci şarkılarını bir araya getirerek farklı bir müzik projesini hayata geçirmek istiyordu. Ancak sanatçının üzerinde çalıştığı albümün tamamlanıp tamamlanmadığına ilişkin kesin bir bilgi bulunmuyor.

NEV’İN ARDINDAN YARIM KALAN BİR HAYAL

Nevzat Doğansoy’un vefatı, müzik dünyasında yalnızca sevilen bir sanatçının kaybı olarak değil, aynı zamanda yeni eserler üretmeye hazırlanan bir müzisyenin yarım kalan planlarıyla da hatırlanacak. Mayıs ayında heyecanla sözünü ettiği denizci şarkıları albümü, onun müziğe ve denize duyduğu sevginin bir yansımasıydı.

Ardında unutulmayan şarkılar, kendine özgü bir müzik anlayışı ve dinleyicilerinin hafızasında yer eden eserler bırakan Nev, şimdi yarım kalan albüm hayaliyle de anılıyor. Sanatçının denize adamak istediği şarkılar, sevenlerinin gözünde onun son dönemine ait en dokunaklı hatıralardan biri olarak kaldı.

