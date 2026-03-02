Nihat Hatipoğlu’nun iftar programında anlam verilemeyen soru! Sosyal medya da gündem oldu

2026 Ramazan Ayı’nda da ATV ekranlarında yayınlana Nihat Hatipoğlu ile İftar ve Sahur programı, gündem olmaya devam ediyor. Özellikle de gençler arasında Ramazan Ayı’nda sorulan ilginç sorular gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Nihat Hatipoğlu’nun iftar programında anlam verilemeyen soru soruldu. Bir gencin sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar…

NİHAT HATİPOĞLU’NUN İFTAR PROGRAMINDA ANLAM VERİLEMEYEN SORU!

2026 Ramazan Ayı’nda ekranlarda yer alan Nihat Hatipoğlu, izleyicinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Her Ramazan Ayı’nda ekranlara gelerek dini sohbetler üzerine konuşmalar yapan Nihat Hatipoğlu gençler arasında da yoğun ilgi görüyor.

Özellikle de Ramazan ayında sorulan sorular ilginçliğiyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz gün ünlü ilahiyatçıya “Manifestlemek günah mı?” sorusu soruldu. Soru ve soran kişi sosyal medyada kısa süre de gündem olurken, Nihat Hatipoğlu’nun soruya anlam veremediği anlar ekranlara yansıdı.

Nihat Hatipoğlu soruya ‘Mesela nasıl yapıyorsunuz onu? Neyle yapıyorsunuz?’ diyerek cevap verdi. Soruyu soran genç kız ise “Hedef belirliyoruz ve buna inanıyoruz.” cevabını verdi. O anlar sosyal medya da gündem olurken genç kızın sorusu, dikkatleri üzerine çekti.

SOSYAL MEDYA DA GÜNDEM OLDU

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, her sene olduğu gibi bu sene de Ramazan ayında hem sahur hem de iftar programıyla gündem olmaya devam ediyor. Özellikle de gençler arasında yoğun bir izlenme gören Nihat Hatipoğlu, sorulan ilginç sorularla da sosyal medyada sıklıkla yer alıyor.

Geçtiğimiz bölümlerde bir genç kızın sorduğu soru adeta sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Nihat Hatipoğlu’nun ilk etapta anlam vermediği soru, pek çok kullanıcının dikkatini çekti. Genç kızın sorusu kısa süre de en çok konuşulan konulardan biri oldu.

NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, 11 Mayıs 1955 yılında dünyaya geldi. 2019 ve 2023 yılları arasında Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin kurucu rektörü olarak görev yapmıştır. Günümüzde de ATV kanalında sunduğu dini programlar ile izleyicinin dikkatini çekmektedir.

Aslen Diyarbakırlı olduğu bilinen Nihat Hatipoğlu, Ramazan Ayı’nın gelmesiyle ekranlarda dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Eğitimleri ve kariyeriyle sevilerek takip edilen isimlerden biri olan Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca ATV ekranlarında yer alıyor.