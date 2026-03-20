Nihat Hatipoğlu'nun programı bitti mi? Nihat Hatipoğlu'nun Ramazan programı devam edecek mi?

Ramazan programları dendiğinde akla ilk gelen isimlerden olan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu sene 29 gün boyunca yaptığı iftar ve sahur programı ile sevenlerinin karşısına çıktı. Milyonların izleyip takip ettiği ve yayınına katıldığı Nihat Hatipoğlu'nun manevi atmosfer sunan bu eşsiz programının, Ramazan ayının bitmesi ile beraber ekran yolculuğunun sonlanıp sonlanmayacağı izleyiciler arasında merak ediliyor.

2026 NİHAT HATİPOĞLU'NUN RAMAZAN PROGRAMI DEVAM EDECEK Mİ?

2026 Ramazan ayı boyunca televizyon ekranlarında iftar ve sahur programları yaparak halkın gönlünde yer edinen Nihat Hatipoğlu, her gün canlı olarak yayınlanan bölümleriyle izleyicileri iftar ve sahur vakitlerinde ekrana kilitliyordu.

Hatipoğlu'nun programları, TV ekranlarında yayınlanamdan önce yapılan resmi açıklamada; Nihat Hatipoğlu'nun iftar ve sahur programının Ramazan ayı boyunca ekrana verileceği duyurulmuştu.

'Nihat Hatipoğlu ile İftar' ve 'Nihat Hatipoğlu ile Sahur' isimlerinin verildiği program için kamuoyuna duyurulmuş net bir bildiri yayınlanmasa da, programların adından da anlaşılacağı üzere bu iki programın da bu sene içerisindeki ekran yolculuğunun sonlandığı anlaşılıyor.

Ancak, Hatipoğlu'nun farklı bir program adı ile yeniden ekranlarda olabileceği de muhtemel olarak görülüyor.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, 2026 Ramazan programı kapsamında ekranlarda vereceği iftar yayını saat 18.30'da, sahur yayını ise 03.45'te gerçekleşmekteydi.

Ramazan ayının en çok izlenen programlarından olan 'Nihat Hatipoğlu ile İftar' ve 'Nihat Hatipoğlu ile Sahur' Ramazan ayı boyunca aynı saatte canlı yayınla izleyicisiyle buluşmuştu.