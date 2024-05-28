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Nükhet Duru'nun doğum gününe ünlü yağdı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
28 May 2024 17:13 - Güncelleme : 28 May 2024 17:13
Nükhet Duru&#039;nun doğum gününe ünlü yağdı

Ünlü şarkıcı Nükhet Duru, 70'nci yaş gününe özel doğum günü organize etti. Ünlü isimlerin akın ettiği geceye Meltem Cumbul'un Nükhet Duru taklidi damga vurdu.

Türk pop müziğinin ünlü ismi Nükhet Duru, 70'inci yaşını 'Nükhet Duru 7.0' adlı zamansızlık temalı bir partiyle kutladı. Parti; Ceyda Düvenvci ile Güçlü Mete'nin ilk kez görüntülenmesine, Göksel ile sevgilisi Osman Şahin'in ise barıştığının gözler önüne serilmesine sahne oldu

NÜKHET DURU'NUN DOĞUM GÜNÜNE ÜNLÜ YAĞDI 

70 yaşına giren Nükhet Duru, düzenlediği özel bir organizasyonla ünlü isimleri buluşturdu. Kutlamaya Beren Saat, Kenan Doğulu, Meltem Cumbul, Göksel, Bestemsu Özdemir'in de aralarında olduğu birçok isim katıldı.

Nükhet Duru'nun doğum gününe ünlü yağdı - 1. Resim

GÖKSEL 

Nükhet Duru'nun doğum gününe ünlü yağdı - 2. Resim

CEYDA DÜVENCİ 

Nükhet Duru'nun doğum gününe ünlü yağdı - 3. Resim

 

Kaynak: TGRT Haber
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