Nükhet Duru'nun doğum gününe ünlü yağdı

28 May 2024 17:13 - Güncelleme : 28 May 2024 17:13

Türk pop müziğinin ünlü ismi Nükhet Duru, 70'inci yaşını 'Nükhet Duru 7.0' adlı zamansızlık temalı bir partiyle kutladı. Parti; Ceyda Düvenvci ile Güçlü Mete'nin ilk kez görüntülenmesine, Göksel ile sevgilisi Osman Şahin'in ise barıştığının gözler önüne serilmesine sahne oldu

NÜKHET DURU'NUN DOĞUM GÜNÜNE ÜNLÜ YAĞDI

70 yaşına giren Nükhet Duru, düzenlediği özel bir organizasyonla ünlü isimleri buluşturdu. Kutlamaya Beren Saat, Kenan Doğulu, Meltem Cumbul, Göksel, Bestemsu Özdemir'in de aralarında olduğu birçok isim katıldı.

GÖKSEL

CEYDA DÜVENCİ