O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya baba olduğunu duyurdu

2016 yılında O Ses Türkiye yarışmasında Gökhan ve Hakan Özoğuz'un takımında yer alan ve şampiyon olan Emre Sertkaya, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Yurt dışına yerleşen Sertkaya, 10 yıl sonra yaptığı paylaşımla yeniden gündeme geldi.

Emre Sertkaya, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla baba olduğunu açıkladı. Ünlü isim, kızına "Noa" adını verdiklerini duyurdu.

Sertkaya paylaşımında eşini ve kızını paylaşarak, "Hoş geldin hayatımıza, güzel kızımız Noa. Geceme ay gibi doğdun, günüme güneş gibi doğdun.Bana hayatımın en büyük hediyesini veren, kalbiyle, bedeniyle, cesaretiyle bu mucizeyi dünyaya getiren canım sevgilim, bebeğimizin güzel annesi Camille'e sonsuz teşekkürlerimle." dedi.