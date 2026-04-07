Mustafa Sarıgül'ün iş insanı oğlu Ömer Sarıgül'ün 6 yıllık eşi Revna Sarıgül'le boşanma davası çekişmeli olarak devam ediyordu. Birbirleri hakkında çok konuşulacak iddialarda bulunan çiftten Revna Sarıgül, 3 milyon 150 bin TL nafaka ve 1.5 milyar TL tazminat istedi. Ömer Sarıgül ile Revna Sarıgül sonunda anlaşamaya vardı ve çift boşandı.

HABERİN ÖZETİ Ömer Sarıgül ile Revna Sarıgül anlaşmaya vardı! Çekişmeli boşanma davasında sona gelindi İş insanı Ömer Sarıgül ve 6 yıllık eşi Revna Sarıgül, karşılıklı iddiaların ardından anlaşmalı olarak boşandı. Revna Sarıgül boşanma davasında 3 milyon 150 bin TL nafaka ve 1.5 milyar TL tazminat talep etmişti. Ömer Sarıgül ise 10 milyon lira tazminat ve aylık 400 bin lira nafaka teklif etmişti. Çiftin 2 çocuğu için ortak velayet kararı alındı. Anlaşmalı boşanma, 6 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşti. Ömer Sarıgül, Mustafa Sarıgül ve Aylin Kotil'in oğlu olup, 1993 doğumludur ve 2026 itibarıyla 33 yaşındadır.

ÖMER SARIGÜL İLE REVNA SARIGÜL ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDI

Revna Sarıgül, boşanmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak ayrılığı duyurdu ve yapılan ortak açıklamada, "Ömer Sarıgül ile Revna Nazlı Sarıgül, müşterek çocuklarının üstün yararı sebebiyle aralarında mevcut boşanma davasını sulhen bitirme kararı almış ve 06.04.2026 tarihinde anlaşmalı olarak boşanmışlardır. Her iki taraf boşanma davasının anlaşmalı olarak sona erdiği dışında başkaca hiçbir açıklama yapmayacaklarından, bu kararlarına saygı duyulmasını kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verdi.

REVNA SARIGÜL İLE ÖMER SARIGÜL'ÜN BOŞANMASINDA VELAYET KARARI VERİLDİ

Duruşmada Revna Sarıgül’ü avukatları Fatih Volkan ile Didem Konaş Büyükpınar, Ömer Sarıgül’ü de avukat Sibel Engin temsil etti. Anlaşmalı olarak biten davada çiftin 2 çocuğu için ortak velayet kararı alındı.

REVNA SARIGÜL 1,5 MİLYAR İSTEMİŞ, ÖMER SARIGÜL YENİ TEKLİFLE GİTMİŞTİ

Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül'e 2019 yılında evlendiği eşi Revna Sarıgül boşanma davası açtı. İddialara göre; Sarıgül, 3 milyon 150 bin TL nafaka ve 1.5 milyar TL tazminat istedi. Ömer Sarıgül, avukatı aracılığıyla mahkemeye yeni bir teklif sundu.

Ömer Bey, avukatı Gözde Egemen aracılığıyla mahkemeye sunduğu teklifinde, 10 milyon lira tazminat, aylık 400 bin lira da nafaka olarak önerdiği iddia edildi. Ayrıca, şu anda oturdukları evin kullanımı, evin aidat, elektrik, su, doğalgaz gibi bütün giderleri, çocukların eğitim hayatı boyunca okul ücretleri, yaz okulu ücretleri, servis ücretleri ve sağlık sigortası ödemelerini de üstlenmeyi taahhüt etmiş.

ÖMER SARIGÜL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Mustafa Sarıgül ve Aylin Kotil'in oğlu olan Ömer Sarıgül, 1993 yılında doğmuştur. 2026 yılı itibarıyla 33 yaşındadır. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi'nde mimarlık eğitimi alan Sarıgül, Galatasaray Spor Kulübü üyesidir ve iş insanı olarak faaliyet göstermektedir.