Orhan Gencebay taburcu oldu

Geçtiğimiz günlerde sanatçı Orhan Gencebay, yüksek ateş nedeniyle hastaneye başvurduğu ve koronavirüs şüphesiyle yatışı yapıldığı iddia edildi. Sevim Emre eşi Orhan Gencebay'ın sağlığının iyi olduğunu paylaştı. Dün ise Orhan Gencebay yapılan son kontrolünün ardından taburcu oldu.

ORHAN GENCEBAY TABURUCU OLDU

Doktorlar tarafından yakından takip edilen Gencebay’ın durumu, yapılan kontrollerin ardından stabil olarak değerlendirildi. Yaklaşık iki gündür süren tedavisi tamamlanan usta sanatçı, Sevim Emre ile aracına binerek evine doğru yol aldı.

SEVİM EMRE, ORHAN GECEBAY'IN KORONAVİRÜS OLDUĞU İDDİASINI YALANLADI

Sevim Emre Orhan Gencebay'ın son sağlık durumuyla ilgili konuştu ve, "Kontrol amaçlı hastaneye bile gidemeyecek miyiz? Orhan abiniz kale gibi" dedi.

ORHAN GENCEBAY KAÇ YAŞINDA?

4 Ağustos 1944'te Samsun'da doğan Orhan Gencebay, Türk besteci, ses sanatçısı, şair, enstrümanist, aranjör, müzik yapımcısı, müzik direktörü ve oyuncudur. Gencebay müziğe 6 yaşında, Rus konservatuvarı mezunu ve aslen Kırım göçmeni eski bir opera sanatçısı olan klasik batı müzisyeni Emin Tarakçı'dan keman ve mandolin dersleri alarak başladı. 7 yaşında bağlama ve Türk halk müziği dersleri almaya başladı. 10 yaşında ilk beste çalışması olan Kara Kaşlı Esmerdi Kim Bilir Kimi Sevdi isimli eseri yaptı.