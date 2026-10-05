Sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak ve eşi Merve Yorgancılar’dan bebek müjdesi geldi. Bir süredir evliliklerini gözlerden uzak sürdüren çift, anne-baba olmaya hazırlanıyor. Orkun Işıtmak, baba olacağını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine duyurdu. Müjdeli haber kısa sürede büyük ilgi gördü.

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HABERİN ÖZETİ Orkun Işıtmak’tan müjdeli haber! Baba olacağını sosyal medyadan duyurdu Sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak ve eşi Merve Yorgancılar, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla bebek beklediklerini ve anne-baba olmaya hazırlandıklarını duyurdu. Orkun Işıtmak, baba olacağını eşi Merve Yorgancılar'ın hamilelik sürecine dair bir video paylaşarak takipçilerine açıkladı. Çift, uzun süren birlikteliklerinin ardından Mart 2020'de nişanlanmıştı. Orkun Işıtmak ve Merve Yorgancılar, 5 Haziran 2021'de Kemer Country'de düzenlenen düğün töreniyle evlendi. Yaklaşık beş yıllık evliliklerinin ardından bebek haberi alan çiftin müjdesi, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve çok sayıda tebrik mesajı aldı.

ORKUN IŞITMAK BABA OLACAĞINI BÖYLE DUYURDU

Orkun Işıtmak, baba olacağını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine duyurdu. Eşi Merve Yorgancılar ile birlikte bebek heyecanı yaşayan Işıtmak’ın paylaşımı kısa sürede takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı aldı. Çiftin mutluluğunu takipçileriyle paylaşması sosyal medyada da gündem oldu.

ORKUN IŞITMAK VE MERVE YORGANCILAR BEBEK HEYECANI YAŞIYOR

Orkun Işıtmak, yaptığı son paylaşımda eşi Merve Yorgancılar’ın videosuna yer vererek bebek beklediklerini duyurdu. Yorgancılar’ın hamilelik sürecine dair görüntülerini paylaşan Işıtmak, böylece baba olacağını takipçileriyle paylaştı. Çiftin bebek müjdesi kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Orkun Işıtmak ve Merve Yorgancılar, uzun süren birlikteliklerinin ardından Mart 2020’de nişanlandı. Işıtmak, nişan töreninden kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak mutlu haberi takipçilerine duyurdu.

Çift, nişanlarının ardından evlilik hazırlıklarına başladı. Orkun Işıtmak ve Merve Yorgancılar, 5 Haziran 2021’de Kemer Country’de düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Aileleri ve yakın dostlarının katıldığı düğünün ardından Işıtmak, nikâh karelerini de sosyal medya hesabından paylaştı.

Yaklaşık beş yıllık evliliklerinin ardından gelen bebek haberiyle çift, şimdi de anne ve baba olmanın heyecanını yaşıyor.

Uzun yıllardır birlikte olan Orkun Işıtmak ve Merve Yorgancılar, bu kez bebek heyecanıyla gündemde. Baba olacağını sosyal medya paylaşımıyla duyuran Işıtmak’ın müjdeli haberi takipçilerinden de büyük ilgi gördü. Çift, şimdi ailelerini büyütmenin mutluluğunu yaşamaya hazırlanıyor.