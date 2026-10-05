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Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 21:36
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 21:36

Orkun Işıtmak’tan müjdeli haber! Baba olacağını sosyal medyadan duyurdu

Sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak’tan hayranlarını sevindiren bir haber geldi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Işıtmak, baba olacağını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Orkun Işıtmak’tan müjdeli haber! Baba olacağını sosyal medyadan duyurdu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 21:36
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 21:36

fenomeni Orkun Işıtmak ve eşi Merve Yorgancılar’dan bebek müjdesi geldi. Bir süredir evliliklerini gözlerden uzak sürdüren çift, anne-baba olmaya hazırlanıyor. Orkun Işıtmak, baba olacağını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine duyurdu. Müjdeli haber kısa sürede büyük ilgi gördü.

HABERİN ÖZETİ

Orkun Işıtmak’tan müjdeli haber! Baba olacağını sosyal medyadan duyurdu

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak ve eşi Merve Yorgancılar, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla bebek beklediklerini ve anne-baba olmaya hazırlandıklarını duyurdu.
Orkun Işıtmak, baba olacağını eşi Merve Yorgancılar'ın hamilelik sürecine dair bir video paylaşarak takipçilerine açıkladı.
Çift, uzun süren birlikteliklerinin ardından Mart 2020'de nişanlanmıştı.
Orkun Işıtmak ve Merve Yorgancılar, 5 Haziran 2021'de Kemer Country'de düzenlenen düğün töreniyle evlendi.
Yaklaşık beş yıllık evliliklerinin ardından bebek haberi alan çiftin müjdesi, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve çok sayıda tebrik mesajı aldı.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

ORKUN IŞITMAK BABA OLACAĞINI BÖYLE DUYURDU

Orkun Işıtmak, baba olacağını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine duyurdu. Eşi Merve Yorgancılar ile birlikte bebek heyecanı yaşayan Işıtmak’ın paylaşımı kısa sürede takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı aldı. Çiftin mutluluğunu takipçileriyle paylaşması sosyal medyada da gündem oldu.

Orkun Işıtmak’tan müjdeli haber! Baba olacağını sosyal medyadan duyurdu

ORKUN IŞITMAK VE MERVE YORGANCILAR BEBEK HEYECANI YAŞIYOR

Orkun Işıtmak, yaptığı son paylaşımda eşi Merve Yorgancılar’ın videosuna yer vererek bebek beklediklerini duyurdu. Yorgancılar’ın hamilelik sürecine dair görüntülerini paylaşan Işıtmak, böylece baba olacağını takipçileriyle paylaştı. Çiftin bebek müjdesi kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Orkun Işıtmak’tan müjdeli haber! Baba olacağını sosyal medyadan duyurdu

Orkun Işıtmak ve Merve Yorgancılar, uzun süren birlikteliklerinin ardından Mart 2020’de nişanlandı. Işıtmak, nişan töreninden kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak mutlu haberi takipçilerine duyurdu.

Orkun Işıtmak’tan müjdeli haber! Baba olacağını sosyal medyadan duyurdu

Çift, nişanlarının ardından evlilik hazırlıklarına başladı. Orkun Işıtmak ve Merve Yorgancılar, 5 Haziran 2021’de Kemer Country’de düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Aileleri ve yakın dostlarının katıldığı düğünün ardından Işıtmak, nikâh karelerini de sosyal medya hesabından paylaştı.

Orkun Işıtmak’tan müjdeli haber! Baba olacağını sosyal medyadan duyurdu

Yaklaşık beş yıllık evliliklerinin ardından gelen bebek haberiyle çift, şimdi de anne ve baba olmanın heyecanını yaşıyor.

Orkun Işıtmak’tan müjdeli haber! Baba olacağını sosyal medyadan duyurdu

Uzun yıllardır birlikte olan Orkun Işıtmak ve Merve Yorgancılar, bu kez bebek heyecanıyla gündemde. Baba olacağını sosyal medya paylaşımıyla duyuran Işıtmak’ın müjdeli haberi takipçilerinden de büyük ilgi gördü. Çift, şimdi ailelerini büyütmenin mutluluğunu yaşamaya hazırlanıyor.

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ETİKETLER
#sosyal medya
#Bebek Müjdesi
#orkun ışıtmak
#Merve Yorgancılar
#Kemer Country
#Magazin
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