27 yaşında hayata veda eden İbrahim Yıldız'ın ölümünün üzerinden tam 40 gün geçti. Başarılı oyuncu İbrahim Yıldız, İstanbul Kartal'da şiddetli esen rüzgar sonucu devrilen ağacın altında kalarak feci şekilde yaralanmıştı. Tam 7 ay boyunca yaşam mücadelesi veren İbrahim Yıldız, 27 Şubat'ta daha fazla hayata tutunamadı. İbrahim Yıldız'ın hem meslektaşı hem de yakın arkadaşı olan oyuncu Burak Can, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, dostunun 40. gününü duygusal ifadelerle andı. İşte Burak Can'dan İbrahim Yıldız için yürek yakan paylaşım...

HABERİN ÖZETİ Oyuncu Burak Can'dan yürek yakan paylaşım! İbrahim Yıldız'ı vefatının 40. gününde andı 27 yaşında hayatını kaybeden oyuncu İbrahim Yıldız'ın 40. günü, yakın arkadaşı ve meslektaşı Burak Can'ın sosyal medya paylaşımıyla anıldı. Oyuncu İbrahim Yıldız, İstanbul Kartal'da şiddetli rüzgar sonucu devrilen ağacın altında kalarak yaralanmıştı. 7 ay süren yaşam mücadelesinin ardından İbrahim Yıldız, 27 Şubat'ta hayatını kaybetti. Burak Can, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla İbrahim Yıldız'ı ölümünün 40. gününde andı. Burak Can, İbrahim Yıldız ile çekilmiş bir fotoğrafına 'Canım dostum, kardeşim. Sensiz 40 gün... Bu özlemin tarifi yok. Hep kalbimizdesin' notunu düştü. Burak Can, 21 Aralık 1996'da İstanbul'da doğmuş, reklam filmleriyle sektöre adım atmış ve birçok dizide rol almıştır.

OYUNCU BURAK CAN'DAN YÜREK YAKAN PAYLAŞIM

Sanat dünyası geçen aylarda İstanbul Kartal semtinde fırtına sonrası devrilen ağacın altında kalan genç oyuncu İbrahim Yıldız'ın feci şekilde yaralanmasıyla sarsılmıştı.

7 ay yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan oyuncudan maalesef kötü haber 27 Şubat günü geldi. İbrahim Yıldız, 7 aylık yaşam savaşını kaybetti.

İbrahim Yıldız'ın en yakın dostlarından biri olan meslektaşı Burak Can, vefat haberi sonrası derinden sarsılmıştı. Daha önce de yaptığı paylaşımlarla İbrahim Yıldız'a olan özlemini dile getiren Burak Can, yeni bir paylaşımla herkesi hüzne boğdu.

İBRAHİM YILDIZ'I VEFATININ 40 GÜNÜNDE ANDI

Gönül Dağı dizisinde oynadığı Erkan rolüyle hafızalarda yer eden Burak Can, yakın arkadaşı İbrahim Yıldız'ın ölümü sonrası paylaşımlarına devam ediyor. Dostunun ölümüyle resmen yıkılan Burak Can, Yıldız'ı 40. gününde de anarak, dikkatleri üzerine çekti.

Burak Can, İbrahim Yıldız'la olduğu kareye 'Canım dostum, kardeşim. Sensiz 40 gün...Bu özlemin tarifi yok. Hep kalbimizdesin' notunu düşerek herkesi duygulandırdı.

BURAK CAN KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNAMIŞTIR?

İbrahim Yıldız'ın yakın dostu olan Burak Yıldız, 21 Aralık 1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Oyunculuk sektörüne ise çok küçük yaşlarda adım atan Burak Can, reklam filmleriyle de adını duyurmuştur.

Coco Cola, Nestle ve Ülker gibi birçok reklam projesinde görev alan Burak Can, ekranlarda ise pek çok dikkat çeken dizilerde boy göstermiştir. İşte Burak Can'ın rol aldığı başlıca diziler...