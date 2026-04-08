Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Oyuncu Burak Can'dan yürek yakan paylaşım! İbrahim Yıldız'ı vefatının 40. gününde andı

Genç oyuncu Burak Can, geçtiğimiz aylarda talihsiz bir kaza sonucu yoğun bakıma kaldırılan ve 7 aylık yaşam mücadelesini kaybeden oyuncu İbrahim Yıldız'ı unutmadı. Kardeşim dediği yakın dostu Yıldız'ın 40. gününde yürek dağlayan bir paylaşımla, dostunun vefatının 40. gününde yaşadığı duyguları dile getirdi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Oyuncu Burak Can'dan yürek yakan paylaşım! İbrahim Yıldız'ı vefatının 40. gününde andı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 19:02
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 19:02

27 yaşında hayata veda eden 'ın ölümünün üzerinden tam 40 gün geçti. Başarılı İbrahim Yıldız, İstanbul Kartal'da şiddetli esen rüzgar sonucu devrilen ağacın altında kalarak feci şekilde yaralanmıştı. Tam 7 ay boyunca yaşam mücadelesi veren İbrahim Yıldız, 27 Şubat'ta daha fazla hayata tutunamadı. İbrahim Yıldız'ın hem meslektaşı hem de yakın arkadaşı olan oyuncu Burak Can, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, dostunun 40. gününü duygusal ifadelerle andı. İşte Burak Can'dan İbrahim Yıldız için yürek yakan paylaşım...

HABERİN ÖZETİ

Oyuncu Burak Can'dan yürek yakan paylaşım! İbrahim Yıldız'ı vefatının 40. gününde andı

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
27 yaşında hayatını kaybeden oyuncu İbrahim Yıldız'ın 40. günü, yakın arkadaşı ve meslektaşı Burak Can'ın sosyal medya paylaşımıyla anıldı.
Oyuncu İbrahim Yıldız, İstanbul Kartal'da şiddetli rüzgar sonucu devrilen ağacın altında kalarak yaralanmıştı.
7 ay süren yaşam mücadelesinin ardından İbrahim Yıldız, 27 Şubat'ta hayatını kaybetti.
Burak Can, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla İbrahim Yıldız'ı ölümünün 40. gününde andı.
Burak Can, İbrahim Yıldız ile çekilmiş bir fotoğrafına 'Canım dostum, kardeşim. Sensiz 40 gün... Bu özlemin tarifi yok. Hep kalbimizdesin' notunu düştü.
Burak Can, 21 Aralık 1996'da İstanbul'da doğmuş, reklam filmleriyle sektöre adım atmış ve birçok dizide rol almıştır.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

OYUNCU BURAK CAN'DAN YÜREK YAKAN PAYLAŞIM

Sanat dünyası geçen aylarda İstanbul Kartal semtinde fırtına sonrası devrilen ağacın altında kalan genç oyuncu İbrahim Yıldız'ın feci şekilde yaralanmasıyla sarsılmıştı.

Oyuncu Burak Can'dan yürek yakan paylaşım! İbrahim Yıldız'ı vefatının 40. gününde andı

7 ay yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan oyuncudan maalesef kötü haber 27 Şubat günü geldi. İbrahim Yıldız, 7 aylık yaşam savaşını kaybetti.

Oyuncu Burak Can'dan yürek yakan paylaşım! İbrahim Yıldız'ı vefatının 40. gününde andı

İbrahim Yıldız'ın en yakın dostlarından biri olan meslektaşı Burak Can, haberi sonrası derinden sarsılmıştı. Daha önce de yaptığı paylaşımlarla İbrahim Yıldız'a olan özlemini dile getiren Burak Can, yeni bir paylaşımla herkesi hüzne boğdu.

Oyuncu Burak Can'dan yürek yakan paylaşım! İbrahim Yıldız'ı vefatının 40. gününde andı

İBRAHİM YILDIZ'I VEFATININ 40 GÜNÜNDE ANDI

dizisinde oynadığı Erkan rolüyle hafızalarda yer eden Burak Can, yakın arkadaşı İbrahim Yıldız'ın ölümü sonrası paylaşımlarına devam ediyor. Dostunun ölümüyle resmen yıkılan Burak Can, Yıldız'ı 40. gününde de anarak, dikkatleri üzerine çekti.

Oyuncu Burak Can'dan yürek yakan paylaşım! İbrahim Yıldız'ı vefatının 40. gününde andı

Burak Can, İbrahim Yıldız'la olduğu kareye 'Canım dostum, kardeşim. Sensiz 40 gün...Bu özlemin tarifi yok. Hep kalbimizdesin' notunu düşerek herkesi duygulandırdı.

Oyuncu Burak Can'dan yürek yakan paylaşım! İbrahim Yıldız'ı vefatının 40. gününde andı

BURAK CAN KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNAMIŞTIR?

İbrahim Yıldız'ın yakın dostu olan Burak Yıldız, 21 Aralık 1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Oyunculuk sektörüne ise çok küçük yaşlarda adım atan Burak Can, reklam filmleriyle de adını duyurmuştur.

Oyuncu Burak Can'dan yürek yakan paylaşım! İbrahim Yıldız'ı vefatının 40. gününde andı

Coco Cola, Nestle ve Ülker gibi birçok reklam projesinde görev alan Burak Can, ekranlarda ise pek çok dikkat çeken dizilerde boy göstermiştir. İşte Burak Can'ın rol aldığı başlıca diziler...

YılYapımRol
2023Vermem Seni EllereUğur
2023GülcemalArmağan
2022Duy BeniAziz Günay
2021Mevlana Celaleddin-i RumiMevlana'nın oğlu
2020Gönül DağıErkan
2019-2021Kuzey Yıldızı İlk AşkPoyraz Kadıoğlu
2018Darısı BaşımızaSerkan
2017İçimdeki FırtınaOzan
2014-2015Yılanların ÖcüÖmer
2013-2014Sana Bir Sır VereceğimBurak
2011Al YazmalımCanko
2010Gönül Ferman DinlemiyorAli
ETİKETLER
#vefat
#oyuncu
#Gönül dağı
#Burak Can
#İbrahim Yıldız
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.