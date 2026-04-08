Oyuncu Burak Can'dan yürek yakan paylaşım! İbrahim Yıldız'ı vefatının 40. gününde andı

27 yaşında hayata veda eden İbrahim Yıldız'ın ölümünün üzerinden tam 40 gün geçti. Başarılı oyuncu İbrahim Yıldız, İstanbul Kartal'da şiddetli esen rüzgar sonucu devrilen ağacın altında kalarak feci şekilde yaralanmıştı. Tam 7 ay boyunca yaşam mücadelesi veren İbrahim Yıldız, 27 Şubat'ta daha fazla hayata tutunamadı. İbrahim Yıldız'ın hem meslektaşı hem de yakın arkadaşı olan oyuncu Burak Can, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, dostunun 40. gününü duygusal ifadelerle andı. İşte Burak Can'dan İbrahim Yıldız için yürek yakan paylaşım...
Sanat dünyası geçen aylarda İstanbul Kartal semtinde fırtına sonrası devrilen ağacın altında kalan genç oyuncu İbrahim Yıldız'ın feci şekilde yaralanmasıyla sarsılmıştı.
7 ay yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan oyuncudan maalesef kötü haber 27 Şubat günü geldi. İbrahim Yıldız, 7 aylık yaşam savaşını kaybetti.
İbrahim Yıldız'ın en yakın dostlarından biri olan meslektaşı Burak Can, vefat haberi sonrası derinden sarsılmıştı. Daha önce de yaptığı paylaşımlarla İbrahim Yıldız'a olan özlemini dile getiren Burak Can, yeni bir paylaşımla herkesi hüzne boğdu.
Gönül Dağı dizisinde oynadığı Erkan rolüyle hafızalarda yer eden Burak Can, yakın arkadaşı İbrahim Yıldız'ın ölümü sonrası paylaşımlarına devam ediyor. Dostunun ölümüyle resmen yıkılan Burak Can, Yıldız'ı 40. gününde de anarak, dikkatleri üzerine çekti.
Burak Can, İbrahim Yıldız'la olduğu kareye 'Canım dostum, kardeşim. Sensiz 40 gün...Bu özlemin tarifi yok. Hep kalbimizdesin' notunu düşerek herkesi duygulandırdı.
İbrahim Yıldız'ın yakın dostu olan Burak Yıldız, 21 Aralık 1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Oyunculuk sektörüne ise çok küçük yaşlarda adım atan Burak Can, reklam filmleriyle de adını duyurmuştur.
Coco Cola, Nestle ve Ülker gibi birçok reklam projesinde görev alan Burak Can, ekranlarda ise pek çok dikkat çeken dizilerde boy göstermiştir. İşte Burak Can'ın rol aldığı başlıca diziler...
|Yıl
|Yapım
|Rol
|2023
|Vermem Seni Ellere
|Uğur
|2023
|Gülcemal
|Armağan
|2022
|Duy Beni
|Aziz Günay
|2021
|Mevlana Celaleddin-i Rumi
|Mevlana'nın oğlu
|2020
|Gönül Dağı
|Erkan
|2019-2021
|Kuzey Yıldızı İlk Aşk
|Poyraz Kadıoğlu
|2018
|Darısı Başımıza
|Serkan
|2017
|İçimdeki Fırtına
|Ozan
|2014-2015
|Yılanların Öcü
|Ömer
|2013-2014
|Sana Bir Sır Vereceğim
|Burak
|2011
|Al Yazmalım
|Canko
|2010
|Gönül Ferman Dinlemiyor
|Ali