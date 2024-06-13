Şüpheli ölüm! Oyuncu Demet Ersoy hayatını kaybetti!

13 Haziran 2024 07:55 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 08:22

Tiyatro oyuncusu Demet Ersoy'un şüpheli ölümü Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelde meydana geldi. Oyuncu Ersoy, iş görüşmesi için gece saatlerinde Bodrum'a geldi.

Ersoy ile iş arkadaşları bir tanıdıklarının tadilatta olduğu için henüz kapalı olan Kumbahçe'deki oteline yerleşti.

TERASTAN AŞAĞI DÜŞTÜ

İddiaya göre Demet Ersoy, iki katlı binanın terasından aşağı düştü. İhbarın ardından polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

Yapılan kontrollerde Demet Ersoy'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polisin olay yeri ve çevresinde yaptığı incelemenin ardından cenaze otopsiye gönderildi, Ersoy'un arkadaşlarının ifadesi alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.