Oyuncu İlyas Salman’a ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan hapis talebi

05 Kasım 2024 15:54 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 15:54

Oyuncu İlyas Salman'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. Oyuncu İlyas Salman’a ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis talep edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan​'a hakaret​ ettiği gerekçesiyle yargılanan oyuncu İlyas Salman'a 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildi. Ara kararını açıklayan mahkeme​, sanık avukatına mütalaaya karşı hazırlanabilmesi için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İLYAS SALMAN'A HAPİS TALEBİ

Sinema oyuncusu İlyas Salman’ın ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 2. Asliye Ceza​ Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık İlyas Salman’ın avukatı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı hazır bulundu.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, 1 Ağustos 2022 tarihinde bir gazetede yer alan ‘Erdoğan’ı o koltuğa layık görmüyorum’ başlıklı haberdeki sözleriyle Cumhurbaşkanı’nı aşağılayıcı şekilde hakaret ettiği belirtildi.

Açıklanan mütalaada, sanık İlyas Salman’ın ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Duruşmada sanık avukatı, açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre talep etti. Müşteki avukatı ise mütalaaya katıldığını belirterek sanık Salman’ın cezalandırılmasını istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatına mütalaaya karşı hazırlanabilmesi için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.