Oyuncu Seray Kaya'dan Trabzonspor'a destek! Formayı giydi, maça koştu
Oyuncu Seray Kaya, Trabzonspor'un Başakşehir ile oynadığı karşılaşmayı izlemeye gitti. Galibiyeti babasına armağan eden Seray Kaya, açıklamasıyla taraftarın gönlünü kazandı.
Huzur Sokağı, Kadın, Mahkum ve Kocamın Ailesi gibi yapımlarda rol alan Seray Kaya, babasını kaybettikten sonra Trabzonspor’u desteklediğini belirterek maça gitti.
SERAY KAYA'DAN TRABZONSPOR'A DESTEK
Babasının adı olan Hasan yazılı Trabzonspor formasıyla maça giden Seray Kaya, tezahürat yapmayı da ihmal etmeyi. Trabzonspor'un galibiyeti biten karşılaşmadan fotoğraf paylaşan Seray Kaya, "Kazandık baba" notunu düştü.
SERAY KAYA BABASINI KALP KRİZİ NEDENİYLE KAYBETTİ
Oyuncu Seray Kaya'nın babası Hasan Kaya kalp krizi nedeniyle 3 Şubat 2019 tarihinde hayatını kaybetti. 28. doğum gününden bir gün önce babasının vefatını Instagram üzerinden duyurdu. 4 Şubat 2020 tarihinde 29. yaş gününü kutlamanın yanı sıra vefatını anmak için Baba adlı bir şarkı yayımladı.