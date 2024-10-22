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Oyuncu Seray Kaya'dan Trabzonspor'a destek! Formayı giydi, maça koştu

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
22 Ekim 2024 11:33 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 11:53

Oyuncu Seray Kaya, Trabzonspor'un Başakşehir ile oynadığı karşılaşmayı izlemeye gitti. Galibiyeti babasına armağan eden Seray Kaya, açıklamasıyla taraftarın gönlünü kazandı.

Huzur Sokağı, Kadın, Mahkum ve Kocamın Ailesi gibi yapımlarda rol alan Seray Kaya, babasını kaybettikten sonra Trabzonspor’u desteklediğini belirterek maça gitti.

SERAY KAYA'DAN TRABZONSPOR'A DESTEK

Babasının adı olan Hasan yazılı Trabzonspor formasıyla maça giden Seray Kaya, tezahürat yapmayı da ihmal etmeyi. Trabzonspor'un galibiyeti biten karşılaşmadan fotoğraf paylaşan Seray Kaya, "Kazandık baba" notunu düştü. 

Oyuncu Seray Kaya'dan Trabzonspor'a destek! Formayı giydi, maça koştu - 1. Resim

SERAY KAYA BABASINI KALP KRİZİ NEDENİYLE KAYBETTİ

Oyuncu Seray Kaya'nın babası Hasan Kaya kalp krizi nedeniyle 3 Şubat 2019 tarihinde hayatını kaybetti. 28. doğum gününden bir gün önce babasının vefatını Instagram üzerinden duyurdu. 4 Şubat 2020 tarihinde 29. yaş gününü kutlamanın yanı sıra vefatını anmak için Baba adlı bir şarkı yayımladı.

Oyuncu Seray Kaya'dan Trabzonspor'a destek! Formayı giydi, maça koştu - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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